Toto Da Silveira furioso con dirigente de Peñarol: "Lo que pasó fue penoso"

El periodista Jorge Da Silveira relató una situación a su juicio "penosa" tras intentar sin suerte una nota con el director de gestión deportiva de Peñarol, José Brancato. El caso terminó con una discusión por teléfono con el funcionario y otra con el presidente de la institución, Jorge Barrera, de acuerdo al testimonio de Da Silveira en su programa A fondo (1010 AM).

"Estoy profundamente decepcionado de la actitud de Barrera y del señor Brancato. Y de que sea tan difícil en Peñarol conseguir una nota con un jugador o que un funcionario hable", manifestó el periodista.

Todo comenzó cuando Da Silveira se enteró que Peñarol había abierto un nuevo gimnasio en los Aromos y que Brancato había otorgado una nota a radio Sport 890 para dar detalles de la inauguración.

Entonces "Toto" le dio instrucciones a su productor en 1010 AM para que gestionara una nota con el funcionario peñarolense, pero este se negó argumentando que por razones contractuales está impedido de dar entrevistas a los medios. Cuando le indicaron que había dado una nota a Sport 890, Brancato explicó: "Lo hice a solicitud y autorización del presidente Barrera".

Entonces Da Silveira levantó temperatura. "Uno no está acostumbrado. Pero hoy parece que hay prohibición expresa de parte del presidente de Peñarol que hablen y den notas con la prensa los funcionarios", dijo indignado.

Da Silveira recordó también que para conseguir una nota con un jugador de Peñarol "hay que hacer un curso" y comparó esta dificultad con la accesibilidad de tiempos pasados. "Yo hablaba con los campeones del mundo sin ningún problema. Hacía notas de media hora con Fernando Moren o antes con Joya, Spenser... La verdad que cada vez ganamos menos y tenemos un trato peor. Cuando ganábamos todo, no había problema ninguno. Hoy que no le ganamos a nadie, hay un lío bárbaro", dijo.

Luego volvió al caso Brancato. Añadió que lo llamó por teléfono y tuvo una conversación "muy deprimente" con el funcionario. "No solo me confirmó que no podía hacer nota, sino que él me dijo: "¿Y usted qué quiero? Hacerme perder el empleo a mí".

Da Silveira cargó luego contra Barrera. "No es la primera vez que Barrera hace algo de esto de dar una nota a una sola radio y no darla a los demás. La verdad es que a mí hablar con Brancato, no me agrega nada. Lo que me duele es que el presidente de Peñarol entre en este chiquitaje. Lo conozco muy bien a Barrera desde muy chiquito. Él sabe bien cómo soy", añadió.

Toto contó que tuvo una conversación telefónica con Barrera y el dirigente le dijo que iba a autorizar a Brancato para la nota en A fondo, pero a juicio del periodista las cosas habían llegado a un punto de no retorno.

"Con Brancato no voy a hablar nunca y como están las cosas, creo que con Barrera tampoco", dijo indignado.

Luego presentó una nota con el vicepresidente de Peñarol Rodolfo Catino, al que calificó como un "señor" que siempre le contesta el teléfono.