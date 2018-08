Toto Da Silveira explicó su salida de Canal 4 y un "malentendido" con Eduardo Rivas

Jorge Da Silveira explicó con lujo de detalles el largo periplo que determinó su salida de Telenoche, el viernes pasado cuando se despidió de la pantalla de Canal 4 tras casi un año de funciones.

Según contó en el ciclo radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal), todo comenzó con los preparativos de la cobertura del Mundial de Rusia de parte de Monte Carlo TV. Si bien Toto estaba en la gráfica promocional como parte del equipo de cobertura, finalmente no le asignaron ninguna tarea.

El periodista había presentado un proyecto de programa sobre historia de los mundiales (fue testigo de 14 Copas del Mundo con la de Rusia), pero la idea fue descartada. "El directorio aprobó a carpeta cerrada un proyecto de un productor para el Mundial. Tu programa no fue considerado", le informaron en una reunión previa a la cita mundialista. También le hablaron de la eventualidad de que participara del programa de "apoyo" al Mundial que se haría desde Montevideo y que se llamó finalmente Debate Mundial.

Pero Da Silveira respondió: "Nadie me preguntó a si viajaba a Rusia. Además, para que esté un programa así desde Montevideo me lo tienen que ofrecer y tenemos que negociar las condiciones".

Los días pasaban, se acercaba el Mundial y Da Silveira arregló su viaje a Rusia para trabajar para Radio Carve y La Hora de los deportes. De Canal 4 pensaba tomarse licencia, aunque a último momento acordó con el gerente de Telenoche, Gonzalo Terra, una participación de opinión desde Rusia, algo que tampoco se concretó.

Debía coordinar la grabación con los enviados de Monte Carlo TV Eduardo Rivas y Federico Paz, pero se generó un "maltendido" que terminó en entredicho con Rivas.

Da Silveira lo narró así: ""Después del primer partido de Uruguay, en Ekaterimburgo, fui a hablar con Rivas y le pregunté si Terra lo había puesto al tanto del envío de una opinión mía. "No recibí absolutamente ningún llamado", me dijo. Segundo partido, lo mismo. En el tercer partido, voy a saludarlo y charlamos brevemente. En el cuarto partido, Rivas vino y me dijo "hubo un malentendido. Vos me preguntaste si Terra me había llamado y al día siguiente de que me preguntaste, me llamó". ¿Y? ¿Cuál es el malentendido? La lógica indicaba que si te llamó, cortaras y me llamaras. A esta altura de mi vida, mendigar un cámara por tres minutos, no lo hago. Lo otro que te quería decir era que no esperaba que procedieras de esa forma. Nada más".

Finalizada la campaña uruguaya en Rusia, Da Silveira regresó a Montevideo y se presentó dos veces en Telenoche. Pero el clima estaba "enrarecido". En una reunión que mantuvo con las autoridades del noticiero, se determinó su salida.