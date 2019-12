Toto Da Silveira contó por qué Edinson Cavani no le atiende el teléfono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Da Silveira se declaró indignado por el "trato" recibido últimamente por Edinson Cavani en el París Saint Germain, donde, a pesar de ser ídolo, el técnico lo tiene el banco de suplentes.

"Hemos llegado a un momento lamentable. Ayer (por el miércoles) Cavani entró faltando tres minutos. No. Eso es una falta de respeto. El técnico del PSG está faltando el respeto a Cavani, que ha sido ídolo absoluto de la hinchada", dijo Da Silveira en A fondo (1010 AM).

El periodista, que también calificó de "mala persona" a Neymar, reveló que un comentario suyo, formulado hace un tiempo, pudo haber generado molestia en Cavani o en su entorno. De hecho, en la actualidad el periodista perdió la línea directa con el delantero celeste.

"Hace bastante tiempo emití un concepto que yo creo que de alguna manera no interpretaron bien Cavani y su familia. Tengo una estima mayúscula por Edi Cavani. Quiero lo mejor para él. Por eso siempre pensé que el París Saint Germain no era un club para él. Porque un club que se va al mazo cada vez que llega una instancia de Champions, no es un club para Cavani", dijo.

"Cuando empezó a interesarle Atlético Madrid por él, yo dije que para mí Cavani, que felizmente tiene una muy buena posición económica, a esa altura de la vida tenía que pensar más en su confort y en el respeto que merecía más que en los pesos que le podía pagar PSG", añadió.

Al parecer, esa afirmación habría molestado al jugador salteño o a su entorno.

En ese momento estaban los uruguayos Diego Godín y Josema Giménez en el Atlético de Madrid por lo que Da Silveira suponía que había "mejor clima" en el PSG luego de la llegada de la "patota brasileña".

"Lamento si alguien se molestó. Lo que dije lo hice pensando en él, en su bienestar. Hay momentos en la vida que más importante que el dinero es ser feliz. Estar a gusto en un lugar donde es respetado y valorado, sobre todo cuando no hay urgencias económicas. Yo dije eso. Si alguien se molesto, lo lamento mucho", complementó.

Y concluyó: "Después de eso, nunca más pude tener un contacto con Cavani cuando antes me era muy fácil hablar con él. Lo llamaba y hablaba".