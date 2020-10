Toto Da Silveira cargó contra Tabárez: "Le erró como las peras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Da Silveira comentó con dureza la labor del DT de la selección nacional finalizado el partido en Quito que fue derrota de Uruguay ante Ecuador por 4 a 2.

"Le erró como las peras", dijo el comentarista de Galaxia FM en relación a la conformación del equipo y también a los cambios aplicados por el entrenador en la jornada de este martes.

"No se pueden cometer tantos errores. Además es una obstinación que tiene el técnico para hacer cosas en contra del sentido común. Yo no entiendo. Hoy pone a Valverde por la izquierda y a Bentancur por la derecha. ¿Dónde juega Valverde en Real Madrid? Por la derecha. ¿Dónde juega Bentancur en Juventus? Del medio hacia la izquierda. No se puede ir contra la lógica permanentemente", dijo Da Silveira en otro tramo del comentario final del partido.

El periodista deportivo también criticó la conformación de una oncena titular con dos nùmeros 9, en referencia a Maxi Gómez y Luis Suárez cuando, a su juicio,debía jugar Jonathan Rodríguez.