De "La tonta" a "La cobra": infartante transformación de Jimena Barón

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé", dice el estribillo del nuevo tema de Jimena Barón que, en menos de dos horas de haberse colgado su video en Youtube, alcanzó las 150 mil reproducciones.

Así, la actriz y cantante se asegura un nuevo éxito en la red, tras lo que significó su primer video, "La tonta", que superó los 58 millones de visualizaciones. Pero Barón ya se despidió a ese personaje. Incluso le dedicó unas afectuosas palabras a su álter ego en Instagram.

"Adiós Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje. Te quiero mucho", escribió Jimena, junto a una foto de ella limpiando la casa.

Barón compartió con sus más de cinco millones y medio de seguidores de la red social cómo fue la transformación de "La tonta" a "La cobra" con posteos para generar expectativa. Además, mandó un par de avisos hacia sus posibles críticos: : “A los que critican (que de verdad me importa 6 maples de huevo) sólo sepan que se trabaja incansablemente, todos los días de la semana a cualquier hora. Que este proyecto genera trabajo para mucha gente y que invertir plata en este país y apostar a algo tan grande siendo independiente (sin ninguna gran empresa atrás poniendo pesitos) es solo para las cobras valientes con ovarios de bronce, no hagan comentarios de lombriz resentida, no sean rancios”.

Y en su publicación también agregó: “Sé que a veces flashean muchas cosas de la fama que no son, aquí les hablé una piba que labura hace 23 años, que mantuvo a su familia hasta su adolescencia, que hoy está sola con un hijo, que alquila, que hace malabares para pagar las cosas, pero que sueña GIGANTE, que nada ni nadie va a detenerla y que pasó de ser LA TONTA a ser LA COBRA y que no ve la hora de contagiar a todas”.