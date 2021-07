Tommy Dorfman, de "13 Reasons Why", revela que es una mujer trans: "Estoy orgullosa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tommy Dorfman, parte del elenco de la popular y controversial serie de Netflix 13 Reasons Why, anunció a través de sus redes sociales que es una mujer trans y que hace un año se identifica con pronombres femeninos.

"Encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy. Mis pronombres son ella / él", escribió Dorfman en su cuenta de Instagram, para compartir una serie de fotos hechas para una entrevista con la revista Time. "Estoy especialmente agradecida con todas las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellos mismos antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrarme y ocupar un espacio en este mundo", desarrolló.

"Es gracioso pensar en una ‘salida del closet’, porque no fui a ningún lado. Considero el día de hoy como una reintroducción a mí como mujer, después de haber hecho una transición médica. Salir del armario siempre se ve como una gran revelación, pero yo nunca estuve adentro. Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son ella. Mi nombre es Tommy", contó en la charla con Time.



En su cuenta de Instagram, Dorfman venía mostrando su cambio desde hace tiempo, con imágenes y comentarios de la transición que ha recorrido hasta ahora y que con la mencionada nota de revista tuvo, finalmente, una repercusión de corte internacional.

La actriz es conocida por su papel de Ryan Shaver en 13 Reasons Why, uno de los personajes más complicados de la ficción producida por Selena Gomez y que giró en torno al suicidio de una adolescente, que decide quitarse la vida por diferentes motivos vinculados al bullying y el abuso.



Dorfman anunció que no modificará su nombre y se seguirá llamando Tommy, ya que es un homenaje al hermano de su madre que falleció poco después del nacimiento de la joven. "Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy", dijo y agregó: "También estoy muy orgullosa de la persona que era. Creo que es importante reconocerlo. Estoy orgullosa de lo que fui durante los últimos años".