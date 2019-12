Tomasito puso punto final a su matrimonio con Guido Süller

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Había sospechas que fueran padre e hijo. Sin embargo, examen de ADN mediante, se probó que no e iniciaron una relación sentimental que se extendió por más de diez años. En 2018, decidieron formalizar su vínculo y así Tomás y Guido Süller protagonizaron una de las bodas mediáticas de ese año.

No pasaron dos años de ese feliz momento para la pareja de mediáticos que, una sucesión de episodios desafortunados para Guido, hicieron que la convivencia se desgastara. Entre ellos, los problemas de salud del actor, la muerte de la madre de los Süller y el distanciamiento de su hermana, Silvia. "Está muy inestable, un día está bien y otro está mal. Yo no estoy para bancarme eso", admitió Tomás.

Ahora, Guido deberá enfrentar el proceso de divorcio con su ex. En las redes sociales, el mediático anunció está inesperada noticia y en las últimas horas ya subió una foto solo. Así confirmó que está soltero de nuevo.

El estilista se encuentra en su ciudad, Córdoba, y publicó a su cuenta de Instagram una selfie donde se lo ve recostado. Junto a esa imagen escribió: "Alone (solo)".

"El 5 de diciembre me trató mal, yo estaba en Buenos Aires, y me harté de que me trate mal cuando se le ocurre. No me da seguridad que esté tan inestable. Me volví a Córdoba", confesó en el "Nosotros a la Mañana", que emite Eltrece de Buenos Aires.

Días atrás, había manifestado en su cuenta de Twitter: "Oficial soltero. Tuve más paciencia que la Madre Teresa". "Sentí que no se me valoraba. Ya no hay nada más que hablar, sé dónde no me tengo que quedar. Yo pensé que las personas cambiaban, pero no".

Oficial SOLTERO, y eso q tuve mas paciencia q la MadreTeresa ,cuando no hay respeto e incluso sentir q no se me valora ya no hay nada mas q hablar e incluso se dond no me tengo q quedar, yo pense q las personas cambiaban ,pero no. El tiempo todo lo cura dicen ,ahora PRIMERO YO! — tomasito suller (@soytomasito) December 15, 2019

"El tiempo todo lo cura dicen, ahora primero yo", cerró reflexivo. Guido, por su parte, aún no se ha manifestado al respecto.