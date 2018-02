Tom Hardy perdió una apuesta y se tatuó el nombre de Leonardo DiCaprio

Hace algunos días, hablábamos del actor que tuvo que comerse un plato de repollos de Brusela a pesar de que no le gustan, porque había perdido una apuesta que implicaba a los premios Oscar.

Y siguiendo con la temporada de premios, digo, de apuestas, ahora nos enteramos que el actor Tom Hardy también tuvo que pagar por un viejo compromiso con su colega Leonardo DiCaprio, y ahora lleva su nombre tatuado en la piel, literalmente.

Según reporta la prensa internacional, Hardy y DiCaprio habían apostado si el primero conseguiría o no una nominación a los Oscar por su actuación en Revenant: el renacido, protagonizada por el segundo. Hardy lo veía como algo imposible pero su compañero estaba convencido de que así sucedería, y decidió plantearle una apuesta en la que, si ganaba, obligaba al otro a hacerse un tatuaje que dijera "Leo Knows All", o sea "Leo sabe todo".

Obviamente, DiCaprio acertó, Hardy fue nominado (aunque no ganó, pero algo es algo) y ahora, pasado el tiempo, cumplió con la apuesta según se puede apreciar en el bíceps que retrató esta foto.

En 2016, Hardy contó en charla con Esquire que una vez recibida la nominación y "consagrado" DiCaprio como ganador de la apuesta (si perdía, también iba a tener que tatuarse algo que Hardy le dijera), "él escribió, en esta escritura realmente mala, 'Leo sabe todo'. ¡Ja! Yo dije: 'OK, lo haré, pero tienes que escribirlo adecuadamente".

Y luego habló con Vanity Fair al respecto y dijo: "estoy cubierto de tatuajes de mierda de cualquier manera, así que no me hace ninguna diferencia. Si me hago un gran 'Leo' en el muslo o en la cara, es solo eso, ¿no? Apuestas un tatuaje, pierdes. Eso es lo que pasa".