"Todes"; Juana Viale usó lenguaje inclusivo en La noche de Mirtha y fue tendencia

La actriz y ahora conductora de La Noche de Mirtha (eltrece), Juanita Viale, sorprendió a todos al hablar en lenguaje inclusivo al inicio de la emisión de este sábado.

"Miren, miren la belleza de mi vestido. Buenas noches a todos, a todas, a todes los argentinos. Bienvenidos a otra 'mesaza' -comentó Juana-. Les quiero contar de mi espectacular vestido, maravilloso. Un vestido de terciopelo, chiffon de seda, sin costura. Lo hizo todo arriba mío. Abuelita vos morías por verlo, no saben lo que me llamó mi abuela, qué te vas a poner, qué color. Bueno, acá estoy", le declaró Juanita a su abuela, Mirtha Legrand, que no está al frente de su programa desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Juanita aprovechó también anoche para enviarle un saludo a Marcela Tinayre y a todos los hijos de Marcos Gastaldi, exmarido de su mamá y padre de su medio hermano Rocco, quien murió el domingo pasado.





"Antes de despedirnos le quiero mandar un beso muy grande a mi madre, a Valeria, a Camila, a Marquitos, a Chani y a mi hermano Rocco, porque falleció el papá. Era el marido de mi mamá, ellos fueron compañeros durante 20 años", declaró la actriz.