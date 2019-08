"Tiranos Temblad" ahora juega con dibujitos en Cartoon Network

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya pasaron siete años desde aquella Navidad en que salió Tiranos temblad, “un resumen semanal de acontecimientos uruguayos” basado en los videos que se subían a YouTube. El proyecto fue creciendo hasta convertirse en un fenómeno que escapó a lo nacional: hoy el canal de Tiranos temblada tiene 113.000 suscriptores y su video más reproducido (el que resume un semestre de 2016) tiene 301.000 visitas.

En YouTube cada capítulo de "Otra semana en Cartoon" tiene más de un millón de visualizaciones.

Y aunque hoy la actividad de Tiranos Temblad está limitada a una vez por año, el formato creado por Agustín Ferrando (junto a Fernanda Montoro) se ha mantenido vivo, por lo menos en su ADN, en Otra semana en Cartoon, un resumen semanal de acontecimientos que suceden en Cartoon Network que va por su quinta temporada (hoy se ve el sexto episodio a las 11.15 y a las 20.00).

Allí se pasean todos los personajes del canal, de una manera divertida en un collage que ha ganado su propia personalidad. Sobre cómo fue pasar de retratar a los uruguayos a jugar con los dibujitos animados, Ferrando charló con El País.

—¿Qué pasó con Tiranos Temblad? Se lo echa de menos.

—Sentí que se cumplía un ciclo y que estaba haciendo siempre lo mismo. Me propuse hacerlo anual para no sentir que no me enfrentaba a una tarea redundante. Y hay que decir que el trabajo que lleva un Tiranos temblad es insólito y nadie se imagina la cantidad de horas de búsqueda, visualización y generación de contenido. ¡Y lo hice durante tres años y pico con buena frecuencia! Lo que tengo planeado ahora es seguir haciéndolo de forma anual. Pero quién te dice que en algún momento pueda llegar a volver a hacerlo. Soy muy inquieto y siempre estoy buscando nuevos desafíos y sentirme motivado con lo que hago y así es como me manejo. A mi no me interesa sumar más Tiranos a nivel cuantitativo sino a nivel cualitativo, entonces sólo lo hago cuando suma a ese nivel. Es raro esto porque es la primera vez en la historia que nos enfrentamos a este tipo de contenidos hechos por personas y no por empresas y eso trae lógicas diferentes y se toman las decisiones por otros caminos.

—Ya hace cinco años que están haciendo Otra semana en Cartoon, que es como Tiranos temblad pero con dibujitos. ¿Cómo sucedió eso?

—En el primer año de Tiranos temblad, recibimos todo tipo de ofertas: tantas que nos hicimos expertos en decir que no. Y cuando Fer (Montoro) me dijo que nos llamaron de Cartoon Network no lo podía creer. Fue el primer canal de cable del que fui fan, ahí lo primero qué pense es que necesitarían a alguien que les pinte las oficinas pero dijeron las palabras mágicas: “queremos hacer lo que ustedes quieran hacer”. Fue una invitación a jugar que no pudimos rechazar.

—¿Les dolió soltarlo, dejarlo que crezca por otro lado?

—Lo que más nos costó fue encontrar la identidad de Otra semana en Cartóon. Empezó siendo un medio hermano de Tiranos pero desde su segunda temporada, se fue volviendo un producto propio.

—¡Y se pasan mirando dibujitos!

—Sí, hay que mirar el capítulo muchas veces, para empezar a ver más allá de la trama. Empezás a notar personajes secundarios, equivocaciones o chistes de los dibujantes. Y en las últimas temporadas el público nos está ayudando muchísimo: entendió el punto de vista y hace aportes. Y un día dijimos que ese era un material que había que aprovechar.