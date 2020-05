Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación: "Vivimos momentos hermosos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hola... Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”. Así, la cantante argentina Martina Stoessel, Tini, confirmó oficialmente el final de su relación con Sebastián Yatra. Lo hizo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, mismo comunicado que publicó en simultáneo el colombiano, evidencia de que la forma de comunicar la decisión a sus seguidores estuvo muy pensada y consensuada.

Los rumores de crisis entre Tini y Yatra, una de las parejas latinas del momento, se arrastraban hace algunas semanas. Tini está haciendo la cuarentena en Buenos Aires y Yatra en Medellín, y si la relación a distancia ya había sido todo un tema que hasta ahora habían podido manejar, en estas circunstancias se volvió un problema inmanejable.

“Siempre tuve relaciones a distancia. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras. Entonces sí genera un poco de angustia”, había dicho Tini el mes pasado, en entrevista con el programa televisivo Cortá por Lozano. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos”, había comentado por entonces.

Luego de eso, la cantante y actriz Danna Paola fue señalada por los seguidores de Tini como una posible tercera en discordia, luego de que los fanáticos notaran que la mexicana había comenzado a likear varias de las fotos del cantante en su cuenta de Instagram. La especulación se convirtió en un ataque virtual, el tipo de situaciones que generan los fandom cuando alguien “se mete” con sus artistas o parejas favoritas.

Allí se acentuó el rumor de ruptura entre las dos estrellas pop, lo que Tini anuló publicando un video en el que cantaba un tema de su entonces novio. Al posteo, Yatra contestó: “Me haces falta amor. Gracias muñequita por esta versión tan hermosa”. “Te extraño... Gracias a vos por regalarnos esta canción tan linda”, había respondido Tini.

Pero ese cariño manifiesto no pudo con la incertidumbre de este distanciamiento social que, entre otras cosas, tiene los vuelos interrumpidos. Así que los veinteañeros, que esta semana habían lanzado una versión en vivo desde casa de su colaboración “Oye”, decidieron ponerle punto final a este noviazgo que ya llevaba un año.

Días atrás, en una entrevista en vivo en Instagram con el farandulero Lizardo Ponce , Yatra había sorprendido al hablar de su familia y revelar que está durmiendo con sus padres, como cuando era niño. “Termino todas las noches durmiendo con mis papás, en la cama de ellos. Llevo ya como 15 días. Me paso todas las noches como a las dos de la mañana, como cuando era chiquito”, había admitido, quizás por la falta de cariño.