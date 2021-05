Tini Stoessel y su historia secreta con Steven Spielberg: audición, encuentro y una carta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tini Stoessel acaba de lanzar nueva canción, "Mienteme", una colaboración con María Becerra que la encuentra realizando una gira de medios para dar difusión al estreno. En ese marco, el martes estuvo en el programa Los Mammones que conduce Jey Mammon, para una charla en la que reveló poco de su vida íntima —a diferencia de lo que suelen hacer otros entrevistados— y sacó su costado más profundo.

Sin embargo, sorprendió al revelar una anécdota que hasta ahora se había guardado en secreto: la argentina realizó varias audiciones para ser parte de la remake de West Side Story de Steven Spielberg. Y aunque no consiguió el papel, se quedó con buenos recuerdos.

Tini contó que estaba en Cariló cuando supo que se estaban haciendo los castings para la película y, por impulso de sus padres, se postuló. "Y terminé haciendo, en el lapso de un año... Pasaron como casi seis meses que nunca más me volvieron a llamar, y de repente me volvieron a llamar y terminé haciendo como cuatro castings. Quedamos tres (actrices) que viajamos para Los Ángeles", relató la popstar.



"¿Vos me entendés que yo estuve con él así charlando? Estuve ahí con el chabón, ¿me entendés?", contó Stoessel para generar la risa de todos los presentes. "Un divino, lo que pasa es que yo no podía hablar del nervio. Fue una de las mejores experiencias de mi vida", resumió.

Tini dijo que el director fue siempre "amable, respetuoso y cariñoso" en lo que duró su encuentro, y agregó que varias semanas después de no haber sido seleccionada, le llegó una carta de Spielberg, firmada por él y que ahora tiene encuadrada en su casa. "Una locura", comentó.



Spielberg trabaja en la remake del clásico musical Amor sin barreras de 1961; hará una actualización de la historia y se estrenaría a fines de 2021. Los protagonistas serán Ansel Elgort (Baby: el aprendiz del crimen) y la debutante Rachel Zegler, elegida entre unas 30.000 chicas del mundo.

El elenco contará con varios latinoamericanos, para ser fiel a la historia original en la que se enfrentan dos bandos (uno, justamente, latino), y entre los roles secundarios destaca el que encarnará la puertorriqueña Ana Isabelle que interpretará a Rosalía, compañera de trabajo de María (Zegler). ¿Será ese el rol para el que Tini fue considerada?

La cantante no reveló eso y aseguró que no se sintió frustrada por no haber sido elegida, por todo lo que implicó de por sí la experiencia de conocer a Spielberg. Con quien sí trabajó Tini fue con Jackie Chan, quien la dirigió en The Diary, una película rodada en China y que aún no se estrena. "No se cuándo saldrá, de repente parece mentira de tanto que lo dije y nunca sale, ¡pero es cierto!", bromeó en Los Mammones.