Tinelli tras su reunión con Alberto Fernández: "Me emocioné"

Luego de reunirse con el presidente electo, Alberto Fernández, como parte del Consejo federal contra el hambre, Marcelo Tinelli dio una entrevista en TN y habló con Nicolás Wiñazki sobre el encuentro y sobre varios temas vinculados a la actualidad política y al futuro del club San Lorenzo.

Lo primero que destacó Wiñazki fue cómo sorprendió a muchos la presencia de Tinelli en esa reunión. Al momento de explicar cuál será su rol en ese equipo, el conductor de ShowMatch detalló: "Esto es algo que veníamos hablando con Alberto desde hace un mes, que me invitó a participar de este programa, que, me parece, tiene características bastante diferentes a lo que se había trabajado hasta acá. Y me invitó a trabajar en el Observatorio de Argentina contra el hambre para seguir monitoreando todo lo que va a ser el plan que se va a estructurar desde el Estado (.). Hoy era la primera reunión informativa donde Alberto iba a presentar el proyecto. Me parece que lo bueno de esto es que este tema no es del presidente de la Nación, me parece que es un tema que nos atraviesa a todos. Entonces no soy insensible a esta preocupación que creo que tenemos todos los argentinos".

Respecto de cómo ve los índices de pobreza en el país, Tinelli expresó: "Hay cuarenta por ciento de pobreza, gente que tiene hambre, que la pasa mal. Uno cuando va a los comedores te dicen: ´no podemos darle leche a nuestros chicos todos los días´. Más allá de las opiniones y los diferentes enfoques políticos, creo que el hambre va por otro lado. Y hoy cuando veía tanta gente importante, todos reunidos, incluso con posiciones ideológicas diferentes, me emocioné mucho. Podemos producir alimentos para millones de personas en el mundo, y no puedo creer que haya gente que no pueda llevar un plato a su mesa, me da una tristeza tremenda. Hoy dijeron una frase que me quedó, y es que el hambre es un crimen, y eso es así, sin vueltas".

Más adelante, el periodista le preguntó si su intención era seguir adelante en el campo de la política, y Tinelli dijo: "Este va a ser mi trabajo, va a ser ad honorem. Yo le dije a Alberto que no quiero ningún cargo, no quiero nada, sino continuar un poco lo que veníamos haciendo y trabajar en esto, invitados por Alberto, para ver de qué manera podemos coordinar el accionar de este observatorio".

A continuación, Tinelli habló sobre el trabajo solidario que lleva adelante a través de su fundación: "Hace 25 años que trabajamos y atendemos a un montón de gente, pero creo que toda la sociedad civil se tiene que comprometer, y hay muchos comprometidos. Hoy me emocioné porque siento que se termina la grieta, o se quiere terminar la grieta (.). Me cuestiono mis propios privilegios, porque ante tanta desigualdad es imposible vivir en una sociedad justa, no podemos mirar a otro lado porque la pobreza la tenés enfrente tuyo. Es imposible lograr la paz en un país así, algo tenemos que hacer. Estar ahí a mí me llena de orgullo, terminé muy emocionado por las palabras de todos y las palabras finales del presidente electo".

En el tramo final de la entrevista, el conductor se refirió a la política de Mauricio Macri, y opinó: "Ellos tenían un plan de gobierno y sacaron el cuarenta por ciento. Me parece que hay gente que coincide con su plan, su política más liberal y de derecha, y hubo otra gente que entiende un país diferente y votó otra cosa. Creo que se podrían haber hecho mejor las cosas, me parece que hubo mucho marketing y poco trabajo real en las necesidades de la gente, subestimar la economía como se la subestimó me parece que no está bueno, y de hecho perdieron las elecciones".



Por último, Tinelli se refirió al regreso del estadio de San Lorenzo a Boedo, y mostró su confianza en que siga prosperando ese proyecto: "Hicimos un avance bastante importante yendo a mover el expediente, yendo a hablar con el vicepresidente de la Legislatura, vamos a tener reuniones con el Ejecutivo. Creo que apenas comience la Legislatura porteña a debatir, esto tiene que entrar rápidamente, tiene que ser tratada esta ley de rezonificación. Tendría que ser algo rápido, y creo que se le tiene que explicar a todos que va a ser un proyecto que excede a un estadio de fútbol: es un proyecto urbanístico maravilloso para toda la zona".