Tinelli, productor de Patito Feo, habló de la denuncia por abuso contra Darthés

Cuando Ideas del Sur era todavía una productora tan exitosa como poderosa, Marcelo Tinelli, su director, quiso incursionar en un terreno que parecía ser propiedad exclusiva de Cris Morena: las ficciones juveniles. Así, en 2007, en la pantalla de Eltrecedebutó Patito Feo e inmediatamente se transformó en un éxito.

El ciclo duró dos años al aire y su éxito se evidenció también en las múltiples giras que el elenco realizó por el interior y por varios países de América y Europa. Justamente, según se denunció este martes públicamente, en una de esas giras, Juan Darthés , violó

a la actriz Thelma Fardin, que en ese entonces tenía apenas 16 años.

Por eso, la palabra del productor era una de las más esperadas. Él lo sabía y no quiso perder el tiempo. Apenas comenzado el programa del martes de ShowMatch, Tinelli expresó: "Es para destacar el pedido de justicia que llevaron adelante las actrices argentinas", dijo en relación al colectivo que acompañó a Fardin al momento de dar a conocer su denuncia en una conferencia de prensa.

"Felicitaciones y ojalá se haga justicia. Acompañamos a Thelma, una excelente actriz. Es lamentable y terrible el caso. Me parece maravilloso que las actrices hayan acompañado este caso que además está denunciado en la Justicia de otro país. Acompañamos este pedido de justicia todos", afirmó.

En ese momento, aprovechando que Florencia Peña , jurado este año del "Bailando por un sueño", forma parte de aquel colectivo que acompañó a Fardin, decidió darle a ella la palabra. "Esta jornada fue histórica por varias razones. Se cargaron al hombro esta conferencia de prensa algunas de las actrices más importantes de este país. Muchas de las mujeres del país no sentían la valentía porque se sentían muy solas para denunciarlo. Nosotras nos dimos cuenta de que nos teníamos que juntar para empoderarnos y convertirnos en la voz de las que no tienen voz. Nosotras somos personas que tenemos nuestros derechos y hoy les demostramos al mundo que podemos juntas. Dejamos de naturalizar cosas que parecía que estaban bien. Hay un desahogo y unas ganas de salir a gritar nunca más", expresó.

Luego, Jimena Barón , otra de las referentes de aquel colectivo tomó la palabra. "Para mí es una noche particular. Quiero dejar clarísimo que nadie nació feminista, se aprende a ser feminista porque existe el machismo. No deberíamos estar exponiendo todo el tiempo que no queremos que nos violen, nos peleen y nos maten. Aprendí desde un hecho de mi vida personal. Apoyo a Thelma y a todas las mujeres. Es muy importante que salgamos a hablar. No nos callamos más y así nos ponemos por culpa de

los violadores y del machismo", indicó la participante del concurso de baile, en medio de un ataque de llanto.

