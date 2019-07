Tinelli al desnudo: habló de sus tocs, de los cortes de polleras y de Pergolini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entrevistado por Pablo Sirvén en Hablemos de otra cosa, el ciclo que el periodista conduce por LN+ , Marcelo Tinelli respondió todo tipo de preguntas y no eludió ninguno de los tópicos puestos sobre la mesa.



Interrogado sobre el viejo corte de polleras de ShowMatch, el conductor afirmó: "El problema es cuando uno intenta sacar de contexto. En ese contexto todos se reían con eso. Cuando decís que algunas personas se negaron, tenía más que ver con condiciones físicas; 'estoy mal de las piernas'. No sentí un abuso, era algo divertido. De hecho estaba Paula Robles que era mi mujer en ese momento".

El conductor también se refirió a su histórico enfrentamiento con Mario Pergolini, a quien elogió, además de repasar otros temas, como los referidos a la política nacional.



Como es sabido, desde hace mucho tiempo existe una especie de rivalidad pública entre Mario Pergolini y Marcelo Tinelli, quizás hoy dos de los hombres más relevantes de la televisión argentina. Para el conductor de Bailando por un sueño, siempre fue Pergolini al que le "gustó pelear". "Mario ha sido una competencia que me ha hecho mejorar un montón de cosas", dijo.

Meses atrás, en una entrevista en el mismo programa, el director de Vorterix contó que sus diferencias con Tinelli le habrían servido para mostrar que ambos eran "distintos", que no les gustaban las mismas cosas. Y concluyó: "Creo que siempre nos fue difícil tener una relación".

Sobre estos dichos, Tinelli dijo: "A mí no me gusta tener enemigos. Primero, quiero agradecerle a Mario, sin ironía". Y se remitió a los comienzos de estos cruces. "Estamos hablando del año 92, dos pavotes. Mario me veía encasillado en lo que pasaba en la tele. Él era como el guarrito y yo era más conservador", contrastó, sobre aquellas épocas pasadas.

El conductor de ShowMatch y creador de la productora La Flia Contenidos también habló de sus tocs luego de que se emitiera un video en el que su mujer, Guillermina Valdés, contara algunas intimidades.



"Él tapa todos los envases que yo dejo destapados —contó Guillermina—. Va atrás mío tapando todas las cosas. No puede entender cómo alguien deja envases destapados. También cierra las puertas que dejo abiertas. Tiene una manera de prender y apagar las luces casi coreográficas. Tiene un ritual", reveló Valdés.



Luego, Tinelli dio detalles de sus manías. "Sí, no puedo dejar nada destapado, eso es un toc. Para mí es un bombardeo en Siria el baño cuando ella se va. Las puertas... no me gusta que queden las puertas abiertas, si fuera por ella quedaría abierta la de calle también. Necesito cerrar las puertas. 'Dejale la puerta abierta del cuarto a Lorenzo', me dice, y voy y la cierro. Con respecto a las luces, me gusta prender y apagar. Con el dimer voy haciendo algo escenográfico", concluyó.