Tiffany Haddish, la desconocida a la que los Oscar hicieron famosa

Este año Tiffany Haddish pasó de ser una desconocida, a ser el centro de la atención gracias a los Oscar.



Todo comenzó cuando ella, junto al también actor Andy Serkis, anunciaron los nominados de cada categoría de estos premios. El momento seguía lo que estaba pautado hasta que Haddish tuvo problemas, primero para decir bien el nombre de la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (o sea, 3 anuncios por un crimen); luego, al conocer la cantidad de nominaciones de Dunquerke, dijo que ahora iba a tener que verla; y el broche de oro fue cuando tuvo serios problemas para decir el nombre del nominado a mejor actor, Daniel Kaluuya.

Hay que resaltar la desfachatez cómica que tanto ella como Maya Rudolph tuvieron al sacarse los zapatos de taco alto y subir al escenario del Dolby Theatre con pantuflas, este domingo. Y ni que hablar de un detalle no menor para los seres llenos de estilo que habitan el universo de Holywood: Haddish repitió el vestido blanco de Alexander McQueen que utilizó primero en el estreno de la película Girl Trip el año pasado, y después cuando comenzó como presentadora en Saturday Night Live.

"Todo mi equipo me dijo: 'Tiffany, no puedes usar ese vestido, ya lo llevabas puesto en Saturday Night Live. Es tabú llevarlo dos veces'", contó Haddish y añadió que respondió: "Me importa un comino, gasté mucho dinero en este vestido. Cuesta mucho más que mi hipoteca". Además prometió que volvería a usarlo en el futuro.

Tiffany Haddish. Foto: NBC

En Estados Unidos, Tiffany Haddish es una comediante en ascenso que estuvo en la película Girls Trip (que aquí no se estrenó), tuvo su propio especial de comedia y fue la primera comediante negra en ser anfitriona de Saturday Night Live. Por aquí, a excepción de los fanáticos de la comedia americana, recién la estamos conociendo gracias a la visibilidad que le dieron los Oscar y su innegable gracia.