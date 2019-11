El tierno mensaje de Miska Gargano a su marido tras la lesión en el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Walter Gargano era una de las figuras del último clásico entre Peñarol y Nacional cuando, en una incidencia que protagonizó con Matías Zunino antes de terminar el primer tiempo, sufrió una lesión que lo obligó a ser sustituido. Una vez realizados los estudios se confirmó que sufrió rotura de ligamentos cruzados y la recuperación le demandará, como mínimo, más de medio año.

Tres días después de esa incidencia, Miska, esposa del futbolista, recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle una sentida reflexión a su marido que se encuentra en proceso de recuperación. El posteo viene acompañado de una foto con la rodilla afectada de su marido, con una bolsa hielo, y muchas manos "sanadoras". Entre ellas, las de los hijos del futbolista y la eslovaca.

"Cuando te caíste ya me di cuenta que algo feo paso, me bastó tu expresión", empieza Miska. Después indicó que, tras la primera repetición de la incidencia, no miró más la tv e incluso se lo prohibió a su hijo, Matías: "Se asusta mucho y se lo toma muy personal, es un niño con muchísimos sentimientos. Sólo de escribir estas palabras se me caen las lagrimas y no puedo creerlo qué pasó de nuevo..", indicó la morocha.

Y agregó: "Cuando me dijiste que te rompiste te dije como 10 veces 'capaz que no', 'capaz es otra cosa', 'no creo', 'capaz te equivocas'... No quería escucharlo... No quería escuchar que de nuevo debes pasar por todo esto.... Sé lo que significa para ti el fútbol, es tu vida, tu pasión y por esa razón tanto me duele".

La eslovaca también le dio ánimo a su esposo, destacando que ya superaron una lesión similar el año pasado y que que esta vez también será así. "Amor eres un guerrero, persona que tanto admiro y que se merece lo mejor del mundo. Como dice la frase 'Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros'. ¡Creo que esta hecha para ti! Te amo, te amamos y juntos podemos con todo @waltergargano5".

Antes de despedirse, Miska agradeció los mensajes de apoyo: "Muchísimas gracias a todos por sus mensajes, no pude leer todos pero lo haré en estos días. Es increíble que cuando sucedan estas cosas te das cuenta cuánta gente hermosa y con buena vibra,oraciones y bendiciones existe por más que no te conoce. Gracias de corazón".

Mirá el posteo: