El tierno mensaje de Marley para su hijo Mirko, que cumplió seis meses

La vida de Marley cambió drásticamente cuando nació su hijo Mirko. A partir de ese momento, el conductor se convirtió en un papá divertido y orgulloso que comparte con sus seguidores muchas de las alternativas de su nueva vida cotidiana. Ahora, de viaje por Hong Kong junto a Lali Espósito para su programa En el mundo, el conductor volvió a utilizar las redes para dedicarle al pequeño un tierno mensaje.



¿El motivo? El viernes 27 Mirko cumplió sus primeros seis meses. "¡Feliz cumplemes, Mirko! Hoy hace 6 meses llegabas al mundo con esa carita hermosa y esa sonrisa eterna. Como dice Elton John en 'Your Song', How wonderful life is while you're in the world" (Qué hermosa es la vida ahora que vos estás en este mundo). ¡Te amo!", escribió orgulloso.



El posteo en su cuenta de Instagram, que acompañó con una fotografía de Mirko sonriendo, recibió más de 300 mil "me gusta".

Luego, compartió un video en el que puede verse al bebé interactuando con Lali, muerto de risa. A su vez, desde su propia cuenta (¡sí, ya tiene su propio usuario en Instagram!), el homenajeado "agradeció" todos los mensajes y saludos de sus seguidores.