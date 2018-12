La respuesta de Thelma Fardin a la defensa de Juan Darthés en tv

Horas después de que Juan Darthés rompiera el silencio a través de una entrevista televisiva, Thelma Fardin decidió recurrir a su cuenta oficial en Twitter para enviar un mensaje sobre la importancia de "hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas".

La actriz, de 26 años, publicó un breve mensaje a modo de reflexión, tras el masivo apoyo recibido a través de las redes sociales por parte de colegas, amigos y desconocidos. "Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la justicia. Lo importante ahora es aprovechar el fenómeno que se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo", señaló.

Ayer, cuando se cumplían 24 horas de la conferencia de prensa en la que se hizo pública su denuncia por violación contra Darthés, Fardin publicó un largo hilo de mensajes en Twitter, en el que agradeció las muestras de afecto recibidas y también cuestionó la forma en que muchas veces es puesto en duda el testimonio de las víctimas de abuso, acoso o violencia de género.

RELACIONADAS "Yo nunca violé ni acosé a nadie", dijo en cámara Juan Darthés, tras la denuncia By Belen Fourment "Yo nunca violé ni acosé a nadie", dijo en cámara Juan Darthés, tras la denuncia "Yo nunca violé ni acosé a nadie", dijo en cámara Juan Darthés, tras la denuncia

"Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada; que te marquen como pobrecita, como mentirosa, que te marquen. Que te marquen más. Porque lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda", señaló Fardin.

El jueves, Darthés decidió romper el silencio y, pese a que no se presentó en la audiencia conciliatoria por la demanda que le inició a Calu Rivero a comienzos de este año, brindó una entrevista para el programa Más que noticias, emitido por A24. Allí, no sólo volvió a declararse inocente, sino que también responsabilizó a Fardin de lo ocurrido durante la gira de Patito Feo por Nicaragua, en 2009.



Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la justicia. Lo importante ahora es aprovechar el fenómeno q se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 13 de diciembre de 2018

"Thelma golpeó la puerta de la habitación para decirme que no le funcionaba la llave, yo le dije 'estás loca, ¿qué te pasa?', Tenés novio [ y mencionó al actor Juan Guilera ], yo le dije que mis hijos tenían la edad de ella, yo la saqué de la habitación, le dije 'salí de acá'. No tengo idea de por qué hace esto", señaló el actor, que en aquél momento tenía 45 años".

Minutos después de se pusiera al aire la entrevista, Guilera brindó un móvil en el que contó que el actor se había comunicado con él telefónicamente para, aparentemente, utilizarlo como coartada.

Esta mañana, además, una abogada hizo saber que una productora podría denunciar a Darthés en las próximas horas por "abuso sexual con acceso carnal".

Al mismo tiempo, Thelma brindó una entrevista al programa El horno está para bollos, de Radio con vos de Buenos Aires, donde se refirió nuevamente al hecho que denunció: "Para mí fue terrible tener que decir hasta qué punto había sido el vejamen sobre mi cuerpo para que el otro, del otro lado, se sintiera interpelado, había que hacerlo y evidentemente necesitábamos esto porque todavía no nos podemos apropiar. No podemos decir 'Che,

tal me violó, fin'. No, hay que dar una serie de explicaciones sobre si te sacas una foto así, sobre si estas contenta. Después hay que ser como la víctima perfecta, estar deprimida tirada en tu cama, engordar 700 kilos, la sociedad no te puede ver

disfrutando", dijo.

Luego, la actriz contó que está tranquila con la decisión de haber hablado, sobre todo porque constató que más mujeres comenzaron a denunciar hechos similares de su vida privada. "Hay chicas hablando, hay gente quebrandose y diciendo: 'Yo a ésto lo tenía bloqueado'. Qué me importa, que piensen lo que quieran, relamente yo sé porque lo hago y lo importante es eso, irse a dormir tranquilo y estar en paz con su gente", señaló.

También se refirió a las herramientas económicas que el denunciante debe tener cuando decide comenzar un proceso judicial y a cómo eso influyó en ella. "A lo mejor no tenía las herramientas económicas", dijo. Así expresó que le daba miedo pensar en tener, por ejemplo, al abogado Fernando Burlando enfrente suyo o incluso a Ana Rosenfeld, quien

representaba a Darthes en la causa de Calu Rivero. "Me daba un cagazo (sic), imaginate, tener a Burlando enfrente, a Rosenfeld, un miedo, yo soy una laburante, mi vieja es una laburante y no es que le puedo decir a alguien 'che bancame el patrocinio jurídico'. ¡Me daba un miedo brutal! y dije: ¿me voy a quedar callada por miedo?", explicó.

Una de sus herramientas -dijo- era poder agarrar un teléfono y llamar a la periodista especializada en género Luciana Peker para hablar del tema. Así fue cómo, según la actriz, fue tomando coraje para hacer la denuncia. "Estoy muy en paz con esto que soy todos los días", concluyó, en referencia a la persona en que se transformó.