Thelma Fardín reconoció que de cruzarse con Dathés quedaría "paralizada"

La denuncia de violación realizada por Thelma Fardín contra Juan Darthés fue el disparador para que muchas mujeres se animaran a sacar a la luz situaciones de violencia y abuso que vivieron a lo largo de su vida. A pesar de ser la cara visible de esta movilización y tener superadas muchas cosas al respecto, todavía hay algunas situaciones que pondrían a la joven actriz en jaque.

"Si me cruzo en la calle con Darthés creo que me quedaría paralizada", dijo durante una entrevista con el programa radial Agarrate Catalina. "Incluso su voz me genera ese efecto. Espero no tener que estar expuesta a una situación así", agregó.



La actriz habló sobre la situación de su denuncia contra Darthés en Nicaragua. "Lamentablemente el país en el que me toca hacer la denuncia está en una situación institucional muy compleja y es muy difícil que eso avance. En Nicaragua no han levantado ningún tipo de prueba, más allá de las pericias que me hicieron a mí. No tenemos respuesta", reveló.

Thelma también se refirió a la campaña que comenzó a principios de marzo, en donde junta firmas para lograr que los delitos de abuso sexual no prescriban. "Estamos juntando firmas junto a Change, para que se permita un espacio para las víctimas de abuso para denunciar y que no prescriban este tipo de delitos".



"Solamente el 1% de las denuncias llegan a una condena, ese 99% me acecha. Siento que me saqué una mochila gigante, más allá de que parece que es poco lo que puede hacer la Justicia. Pero trato de aferrarme a lo que sucede en la calle y el nivel de apoyo que recibo. Me encantaría que la Justicia logre plasmar eso".



Cuándo Catalina Dlugi le preguntó que le pasaba cuándo escuchaba o leía a personas que no le creen, Thelma contestó segura: "Es más fácil pensar que vivimos en una sociedad con mujeres que mienten que con monstruos. La impunidad hace creer que estamos diciendo algo que no es cierto, hay un problema estructural que permite la impunidad".



Por último aseguró: "Mi motor principal fue sanar, cuando sea grande quiero poder sentirme orgullosa de que hice todo para estar bien. Nunca mi motor fue la venganza ni hacer daño".