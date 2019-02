Thelma Fardin con problemas económicos: debe un mes de alquiler

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz, que supera el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, quisiera contar con esa suma en dólares o en pesos argentinos para enfrentar sus deudas. Al menos, así lo explicó, consultado por el difícil momento económico que atraveisa.

"Hay una fantasía de que mi millón de seguidores en Instagram es un millón de pesos o dólares en mi cuenta. A ver..., no pagué el alquiler este mes. Ya se está resolviendo, no es que voy a estar en la calle mañana, pero mi rol conlleva un montón de otras situaciones: quién me sostiene emocionalmente, quién me presta plata en estos dos meses que yo no podía trabajar, porque... ¿quién me va a contratar en este momento como actriz?", sostuvo Fardin en una entrevista que dio a la revista OhLaLa!

A diferencia de otras figuras del medio argentino que, cuando cobran notoriedad reciben varias propuestas de trabajo, no es el caso para Thelma. Su situación, por el momento, es delicada, pero está convencida que saldrá adelante.

Por otra parte, Fardin se refirió a las declaraciones que hizo su hermana, Carla. En esa ocasión, la joven dijo no creer la denuncia que hizo Thelma, hecho que generó gran repercusión en los medios de la vecina orilla.

Consultada al respecto, la actriz admitió que Carla fue una de las primeras personas a las que le contó su decisión de denunciar a Darthés y que su respuesta fue diferente a la que dio en los medios.

"A mi hermana le consulté antes de hacer la denuncia, porque sabía que iban a indagar por ahí. ‘Te apoyo’, respondió. Y bueno, después a cada uno se le juega otra cosa con su historia personal. Ahí no me puedo meter", explicó Fardin.