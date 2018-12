Quién es Thelma Fardin, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación

La actriz argentina Thelma Fardin denunció ayer, junto al colectivo Actrices Argentinas, al actor Juan Darthés por violación. El hecho habría ocurrido en 2009, mientras los dos se encontraban de gira en Nicaragua como parte del elenco de la obra teatral de Patito Feo.



Fardin tenía entonces 16 años y Darthés, 45.



La actriz comenzó su carrera de chica. Oriunda de Bariloche, participó del rodaje de La edad del sol, la película de la cantante Soledad Pastorutti. En 1999, con solo siete años, participó del programa Cabecita, protagonizado por Agustina Cherri.

También participó en programas como Los simuladores, Tiempo final, La niñera y Sos mi vida. En 2007, logró ser parte del elenco de Patito Feo, serie con la que ganó una gran popularidad.



La ficción de Eltrece, protagonizada por Laura Esquivel, Brenda Asnicar y Gloria Carrá, fue un éxito en Argentina y varios países de la región. En esa tira también trabajó junto a Griselda Siciliani, una actriz que ayer por la tarde permaneció sentada junto a Thelma al momento en el que ella hizo la denuncia. Siciliani también se expresó hace algún tiempo sobre Darthés, y comentó que no tenía un gran recuerdo sobre el trabajo junto al actor.

En 2009, Fardin formó parte de la ficción Consentidos, y en 2011 trabajó en la novela uruguaya Dance!, protagonizada por Isabel Macedo y Juan Gil Navarro. En 2014, estuvo en Somos Familia, y también tuvo una breve participación en Guapas. En 2016 y 2017 volvería al mundo de las ficciones infantiles con Soy Luna y Divina, está en tu corazón, donde trabajó nuevamente con Laura Esquivel.

Actualmente, Thelma se dedica a realizar cine independiente, con títulos como Callcenter, e incursiona en el mundo de la publicidad.

Un mensaje en las redes, que adelantó la denuncia

Hace dos días, en su cuenta de Instagram, la actriz subió un mensaje que hoy resulta una clara señal sobre el proceso interno que derivó en la denuncia realizada ayer.



En el posteo, en el que aparece junto a la actriz Denise Nenezian, Fardin escribió: "Si ella está en mi camino, algo mágico habré hecho en otra vida. Me inspira a ser mi mejor versión. Me pone el hombro, la espalda, el pecho, el corazón y la mente para que descanse en ella cuando el mundo me abruma . Me dio el coraje para salir a gritar mi verdad, y me apoyó como nadie en las bambalinas de ese salto al vacío. Vacío que se hizo colchón, colchón de valores e ideales".