El testimonio de Stephanie Ortega tras haber sido rehén en la peluquería

La modelo Stephanie Ortega fue una de las clientas que fue tomada como rehén por cuatro horas en la peluquería Amor mío, tomada el jueves pasado por un hombre en el marco de una tensa situación de violencia doméstica.

"Lo que me tocó fue la situación más fuerte que he vivido en esta vida. Estar y no estar con vida es cuestión de un segundo", escribiò la Miss Uruguay 2009 en una extensa reflexión que compartió en las redes sociales.

Agradeció a su pareja, a su familia y amigos y tambièn describiò las sensaciones que experimentó durante las cuatro horas de cautiverio en la peluquería.

"Aún recuerdo nuestras manos agarradas sudorosas por los nervios que emanaban nuestros cuerpos transmitiéndonos energía y valentía la una a la otra", escribió Ortega. Tuvo palabras de agradecimiento también para Mónica Fernández, la dueña del salón, quien logró que el agresor bajara su "estado de ira".

Ortega explicó que para serenarse aplicó lecciones de un curso de yoga que había cursado semanas atrás en Indonesia.



Lee la reflexión completa:

Lo que me tocó vivir el Jueves pasado fue la situación más fuerte que he vivido en esta vida. Estar y no estar con vida es cuestión de un segundo. Aprendamos a vivir con más amor, compasión y paz. La mente humana está muy irritable hoy en día, trabajemos con ella para darle salud. No solo el físico necesita entrenarse sino tmb la mente. Ella es la que dirige nuestro templo (cuerpo), ella es el monito inquieto que siempre está alerta y tomando decisiones. Meditemos, respiremos, hagamos Yoga ... con AMOR si se puede. Y el AMOR y el UNIVERSO fueron los que me salvaron de esta casi-tragedia. Visualizar la salida visualizar la Luz fue mi herramienta para esta situación.

Mi alma entera agradece a todos los guerreros que estuvieron al firme afuera esperándome con los brazos abiertos. Cada uno sabe quien fue no necesito mencionarlos; simplemente GRACIAS x existir en mi vida y por demostrarme ser las personitas de luz que siempre imagine que estaban en mi camino.

Mi novio la persona más valiente que conozco y arriesgada al mismo tiempo; el supo demostrarme que el Amor no tiene Límites y que realmente somos el uno para el otro; firme con lo que quiere siempre logra su cometido. Y la imagen de mi Mamá corriendo a abrazarme cuando logre escapar es lo mas lindo que hoy tengo en mi mente. Sentir ese abrazo de amor incondicional me devolvió el alma al cuerpo. Esa guerrera que nunca baja los brazos es digna de felicitarla!



Que decirle a Moni de Amor Mío ella un ángel que nunca bajo los brazos en la guerra y que sacó su escudo para ponerse al hombro la vida de 11 personitas. Supo mantener la calma con inteligencia y llegó al éxito con su fin. Ella sabía lo que hacía; ella logró que Brian bajara su estado de Ira. Aún recuerdo nuestras manos agarradas sudorosas por los nervios que emanaban nuestros cuerpos transmitiéndonos energía y valentía la una a la otra; susurrandome que era hora de aplicar lo que había aprendido hace muy poquito en mi curso de Yoga en Indonesia y confirmando que con Amor saldríamos de ahí.

Fueron las 4 horas más largas de mi vida; pero todo acto realizado por la policía, el negociador, el ministerio del interior y la Republicana fue el justo y necesario para salir ilesos de la situación.



Nuevamente G R A C I A S a todos y le pido encarecidamente a la Sociedad que estemos más atentos de nuestros actos, emociones; que aprendamos a controlarlas con Amor. Tengamos más compasión !!!



Entrego este acontecimiento a la Luz de regalo