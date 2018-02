Terminó mal la relación entre Luciana Salazar y la mujer que dio a luz a su hija

A tres meses del nacimiento de Matilda, Luciana Salazar contó que el vínculo con la mujer que contrató como vientre subrogado es en la actualidad inexistente.

“No quedé con tanto diálogo, ella intentó más que nada por su hija, pero ya está para mí. No fue fácil, no la pasé bien, todo el proceso desde que se gestó, así que hay cosas que prefiero borrar de mi cabeza. Desde el día que me entregaron a mi hija, fue: ‘Chau pasado'”, reconoció en diálogo con la revista Caras.



La mujer tiene 38 años, está casada y es madre de una niña. En su momento, Luli accedió al pedido de que fueran su marido y su hija quienes la acompañaran durante el parto, pese a que eso la dejó fuera de la sala de partos a Salazar. Desde entonces, el vínculo se esfumó.

Además, la rubia habló de las críticas que recibió por parte de algunas famosas, entre ellas Amalia Granata, quienes la acusaron de haber alquilado un vientre para evitar cambios en su cuerpo. “Hubiera preferido engordar 20 mil kilos a vivir todo lo que viví, es una estupidez pensar que fue porque no quería que me cambie le cuerpo. Para mí fue mucho más sufrido. Estoy tan tranquila desde ese punto que no me afecta”.