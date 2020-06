Marido de Jésica Cirio da positivo por coronavirus pero no contagió a su esposa y sí a la secretaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El avance del coronavirus parece sostenido en Argentina y la enfermedad alcanzó, por primera vez, al entorno de figuras mediáticas. El intendente del municipio bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dio positivo, lo que llevó inmediatamente a que su esposa, la modelo y conductora Jésica Cirio se hiciera un hisopado. Pero en su caso el resultado fue negativo.

"Hoy el programa arranca diferente, sin su coconductora", dijo Gerardo Rozín al abrir este domingo una nueva edición del ciclo de Telefe, La peña de morfi, al aludir a la ausencia de Jésica Cirio, su compañera.

Minutos más tarde, Rozín habló con Cirio sobre cómo se encuentra su marido. "Es paciente de riesgo porque es asmático crónico y tiene insuficiencia renal, pero está bien, triste, muy asustado, pero con mucha fuerza, con la contención de todos nosotros y de los médicos. Él siguió trabajando igual porque también es su deber, aunque yo me preguntaba por qué lo hacía, y ahora me pregunto por qué le tocó a él y no a mí", dijo la modelo. "Todas las noches tuvo fiebre, le baja durante el día, y le duele el cuerpo", amplió.

El brote del virus que afectó a Insaurralde también generó otros tests positivos en su entorno, entre ellos el caso de su secretaria privada, Vicky Bourio, lo que despertó especulaciones en las redes sociales.

Pero Cirio le restó importancia y contó en Telefé su teoría sobre por qué ella no se contagió.

"Yo creo que me dio negativo porque tengo las defensas altas, como muy sano, tomo suplementos, (...) él siempre estuvo conmigo al lado cuando se enfermó, le tomé la fiebre, hubo contacto", añadió Cirio, quien fue corregida por Tartaglione para no confundir a la audiencia, quien explicó que "no hay evidencia científica" de que los suplementos sean una prevención ante el virus.