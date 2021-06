Tenso debate en Esta Boca es Mía sobre movilidad: "Quieren acogotar al gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los abogados Pablo Casás y Juan Ramón Rodríguez Puppo protagonizaron una encendida defensa al gobierno en Esta Boca es Mía (Teledoce).Los panelistas a la derecha de Victoria Rodríguez se mostraron a favor de la "libertad responsable" sobre la que insiste el gobierno, lo que causó rispideces con el resto del panel.

"Ningún uruguayo ha mantenido las burbujas. Es mentira. ¿Qué uruguayo no se juntó con un amigo de noviembre hasta hoy? Todos nos juntamos, más o menos. ¿Quién no fue al cumpleaños de un primo o un tío donde había otras burbujas? El que diga que no es un mentiroso", comenzó cuestionando Casás. Y continuó: "El virus no cae del árbol, lo contagiamos nosotros. Si nosotros decimos ‘menos movilidad’ y somos nosotros mismos los que no lo respetamos y llevamos el virus, ¿qué le vamos a pedir al gobierno? ¿Qué nos ponga un policía en la puerta para cuando a mí se me ocurra ir a la casa de un amigo no me deje? Vamos a dejarnos de joder".

Su compañero Puppo tomó entonces la palabra para apoyarlo y pedir menos "politiquería", lo que provocó las risas de la panelista Verónica Amorelli. "No me vengas con sarcasmo porque yo escuché todo tu histrionismo y ahora me escuchás vos a mí. Esto es politiquería pura de la oposición", le aclaró. ". Ya bajo un ambiente de tirantez, Alejandro Camino lo cuestionó: "¿El Gach es oposición? ¡Dígalo!". "No, decime vos, ¿David Navarro, el experto europeo que dice que no hay que hacer confinamiento es oficialismo? Es el presidente del Gach de Europa que recomienda a todos los países evitar los confinamientos porque es peor por la pobreza", le retrucó Puppo.

El abogado, además, cargó contra el Frente Amplio, sobre el que recordó que pidió "confinamiento y renta básica desde el año pasado cuando no habían casos". "Quieren acogotar al gobierno desde el punto de vista financiero y dejarlo sin caja. Cualquier partido de izquierda lo que necesita son pobres. El socialismo se nutre de pobres y de gente que vive de la asistencia del Estado", acusó.

Sobre el final de su exposición, Puppo completó planteando que "lo otro que trae el confinamiento es gente en la calle pidiendo libertad y palos de policías y militares": "Eso genera inestabilidad. Es lo que pasa en Chile y en Colombia, y es lo que están buscando acá. Lacalle no es ningún tonto y no se va a pisar el palito y no va a entrar en esa. El presidente se plantó en una postura de libertad", consideró.

El debate continuó por carriles de pura tensión entre los cuatro panelistas, y al intercambio se sumó el senador Gustavo Penadés, que participó desde su rol de invitado.