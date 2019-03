Tenso cruce entre Pampita y Jorge Rial durante un móvil de Intrusos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con motivo de la presentación de una cápsula de ropa interior en la que ella misma trabajó, Carolina "Pampita" Ardohain le brindó un móvil al programa Intrusos, y tuvo un chispazo con su conductor, Jorge Rial.

La entrevista comenzó de manera amena, con la modelo hablando sobre su 2018 y su abrupta partida del ciclo de KZO, Pampita Online."Estaba muy triste, y para trabajar necesitás estar muy bien emocionalmente, por suerte la gente de Kuarzo me volvió a abrir las puertas, tuve otra oportunidad, hice el programa Pampita íntima y lo disfruté mucho", expresó Carolina, para luego aludir al relanzamiento de Pampita Online en la pantalla de Net TV. "Este año tenía ganas de volver a hacer el programa con mis amigas, me encanta trabajar en equipo y hacer programas para mujeres con buena onda. Me gusta trabajar con amigas porque ahí es donde sale mi mejor versión, hay una química especial y real", remarcó.

Posteriormente le preguntaron sobre la incorporación de Geraldine Neumann al ciclo, hermana de Nicole, con quien tuvo muchos cortocircuitos a lo largo de los años."Gege se ganó su lugar, me encanta cómo habla, es una gran artista, la respeto como cantante, la

elegimos por ella misma", aclaró, y reveló que no volverá a invitar a Nicole a su programa. "Creo que ambas lo dimos todo en esa entrevista [ cuando Pampita entrevistó a Neumann el año pasado, quien se sintió muy incómoda ], igual no es que estemos peleadas tampoco, tenemos distintos estilos", expresó.

Momento incómodo.

"Le meten a la gente en la cabeza que [con Pico] nos juntamos por prensa y por dinero, eso es una infamia, no es cierto. La gente si está junta es porque se quiere. A mí no me hace falta lo otro, y es una pena que la gente piense eso. Ustedes piensan que la vida es así, yo no. Y si no tengo trabajo, tendré mis ahorros, pero no elijo a una persona para ir a un evento", aclaró, visiblemente molesta.

En ese momento, Rial intervino y le lanzó un dardo a la modelo. "Pero vos me estás dando un móvil para promocionar algo tuyo, hay un uso de los medios. Nos ofrecen un móvil con vos porque promocionás algo", dijo el conductor. Pampita lo reconoció, pero le volvió a recordar el rumor que hicieron circular en el programa. "Pero es que era mentira lo que habían dicho, justo este verano no fuimos a ningún evento juntos", aclaró

nuevamente.

Asimismo, su amiga Angie Balbiani [panelista del programa] aprovechó la oportunidad para preguntarle si se había enojado con ella cuando se incorporó a Intrusos. "No, para nada, yo sé cómo te quemaste las pestañas para estudiar, y me alegra que estés ahí, son cosas que se inventan, que no son verdad", le dijo a su amiga, quien le explicó a Rial que necesitaba que Pampita lo dijera para echar por tierra todas las especulaciones, si bien

ella ya sabía la respuesta.

Fin del móvil.

En cuanto a su noviazgo con Mariano Balcarce, Ardohain aseguró que no lo expondrá tanto. "Ahora quiero una relación un poco más privada". Por último, Rial dio por concluido el breve móvil, y Pampita le expresó que, "a pesar de los encontronazos", entre ellos "tiene que prevalecer el respeto" porque se mueven en el mismo medio.