Tenso cruce entre Mercedes Morán y Nacha Guevara por el feminismo

El feminismo suele ser un tema que despierta polémica en todos los ámbitos, y en esta oportunidad, el tenso cruce de opiniones sobre el tópico se dio en la mesa de Mirtha Legrand. Todo comenzó con una declaración de Mercedes Morán . "Yo antes no sabía que era feminista, pero últimamente me di cuenta de que siempre lo fui", declaró la actriz.

Sentada en frente de ella, Nacha Guevara quiso hacer una pregunta. "¿Femenina o feminista?", indagó."No, feminista. Femenina es otra cosa. Feminista es alguien que está consustanciado y cree en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, pero es independiente sobre su actitud. Me parece que es la verdadera revolución del feminismo. La verdad que me siento tan interpretada por ese colectivo y me parece que es la verdadera revolución y evidentemente las resistencias son enormes. Hay un cambio de paradigma total", le respondió Morán, pero Nacha no pudo quedarse callada.

"Es inherente a lo femenino ser feminista", dijo convencida. "No tiene nada que ver una cosa con la otra. El feminista cree en la igualdad entre hombres y mujeres, pero es independiente sobre su actitud", argumentó Mercedes. "Pero es lo mismo... para ser feminista hay que ser femenina", volvió a repetir Guevara.

Ante la insistencia de Morán, Nacha quiso explicar lo que sentía. "No hace falta que yo esté dando explicaciones sobre esto, porque lo he realizado toda mi vida, pero hay algoque me hace ruido. Es como una cosa de palabras... de identificarse con palabras, pero me gustaría más identificarme con las acciones, porque la verdadera acción no es la palabra. Ser femenina es ser una mujer, no hay manera de renunciar a eso, son los dones que nos ha dado este genero", argumentó.

"Ser femenina es un comportamiento acorde con un concepto de femeneidad y no se relaciona con eso", apuntó nuevamente Morán. "Aceptar el feminismo es aceptar que hay un colectivo que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estamos en un hito. El feminismo no tiene nada que ver con femenino o masculino".

Para argumentar mejor su postura, Mercedes puso como ejemplo una encuestarealizada en España. "Que los hombres digan que han perdido espontaneidad me parece tan frívolo. En la encuesta quisieron saber, ¿qué siente la mujer cuando la sigue un hombre?. La presencia de un hombre te da miedo por la historia de violaciones y actitudes machistas en esta sociedad patriarcal. La presencia de otra mujer no te da miedo", expresó, a lo que Guevara alegó que todavía falta mucho camino por recorrer, pero que tiene esperanza. "Todavía es una lejanía la igualdad, aunque es posible".