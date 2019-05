Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Tetes protagonizó una dura polémica en la red social Twitter este martes luego de marca la ausencia de Juan Sartori en la Marcha del silencio. El comunicador respondió a un tuit de la campaña del precandidato en el que informaba que pese a la lluvia, Sartori había estado de recorrida por Ciudad de la Costa.

"Que pena no fuiste a la marcha. También hubo mucha gente bajo agua. Pero mucha mismo! Esa que espera por verdad y justicia y por políticos que sonrían menos y se jueguen mas. Abrazo. Me voy a dar una ducha porque yo también me mojé", le escribió a Sartori.

La asesora en comunicación del precandidato, Noelia Franco, tomó el guante y le respondió: "Un ridículo importante. No se entiende tú ataque Fernando. ¿Qué pasa?. Andamos buscando acomadarnos en algún lugar de nuevo?".

El intercambio prosiguió con acusaciones mutuas y la temperatura del debate fue creciendo. Franco escribió que Sartori nunca fue a una marcha y que acudir en campaña electoral "no está bueno".

"Apuntá para otro lado. Hacé el circo que quieras para la barra que se come la pastilla contigo. Pero no uses un tema tan sensible para hacerte el crack. Sartori nunca fue a una marcha, ir en plena campaña no está bueno. Apuntá para quienes tienen el poder de decidir o votar venias", le escribió Franco.

Y Tetes prosiguió: "Está bien, estás laburando. No podía esperar más. Lo mío es conceptual y moral. Entiendo nuestras diferencias", replicó Tetes. Y Franco: "Sin dudas escribir con la izquierda y manguear con la derecha debe ser conceptual y moral".

Mirá más del debate:

Un ridículo importante. No se entiende tú ataque Fernando.

¿Qué pasa?. Andamos buscando acomadarnos en algún lugar de nuevo?. https://t.co/ijroJdel9O — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

Acomodarnos en algún lugar de nuevo? dame datos porque no me enteré de dónde estoy acomodado. Si te parece ridículo, a mí no Miito por verdad y justicia desde hace años. Me hubiera encantado verlo ahí en lugar de en actos partidarios a él y a todos Lo hubiera felicitado si estaba — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Apuntá para otro lado. Hacé el circo q quieras para la barra q se come la pastilla contigo. Pero no uses un tema tan sensible para hacerte el crack. Sartori nunca fue a una marcha, ir en plena campaña no está bueno. Apuntá para quienes tienen el poder de decidir o votar venias. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

son puntos de vista Nunca fue a una marcha porque no vivió acá, obvio pero sin pensar en política, por un tema moral pudo haber ido. perdió la chance. Optó por hacer política partidaria y no hago circo para nadie Tengo la libertad de publicar lo que sea ya estoy grande para crack — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Vuelvo al principio. Comentario ridículo. Gran oportunidad perdida de reclamar por verdad y justicia con el respeto que se merecen los familiares, sin incitar al barro. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

vuelvo a lo anterior. son puntos de vista. sigo reclamando verdad y justicia desde hace décadas, respetando y acompañando a los familiares desde antes de las marchas. Para vos es barro para mí es opinión. Manejamos la comunicación bien diferente. Entre libertad y partidarismo — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Circo y humo. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

esta bien estás laburando. No podía esperar más. Lo mío es conceptual y moral. Entiendo nuestras diferencias. — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Sin dudas escribir con la izquierda y manguear con la derecha debe ser conceptual y moral. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

jajajaja manguear con la derecha. en fin segui laburando. abrazo. — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Que tengas un buen día Fernando. No te olvides de salir con Paraguas. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

ya estoy laburando hace rato y por suerte me acordé del paraguas. gracias. — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Se nota. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

ya me habia mojado anoche bastante dos dias era pre gripe — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Uff que sacrificado. No fuiste el único que se mojó. No veo a nadie quejarse por eso y eran miles. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019

no me quejo. solo digo que dos dias es gripe. me imagino si que habrás visto las publicaciones de mucha gente que estuvimos ahi. fuimos decenas de miles. ya viste en fotos — Fernando Tetes (@FernandoTetes) 21 de mayo de 2019

Si sos re pueblo. — Noelia Franco (@noelia_franco) 21 de mayo de 2019