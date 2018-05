Tensión: Susana Rinaldi le dijo "querido" a Lizy Tagliani y la trans la corrigió

Lizy Tagliani y Susana Rinaldi protagonizaron un incómodo momento en la mesa de Mirtha Legrand. En medio de un debate sobre la actualidad del país y el kirchnerismo, la cantante de tango se refirió a la artista trans como "querido", lo que despertó la inmediata corrección de Tagliani. "Querida, querida, querida", le dijo tres veces.

Todo comenzó mientras se hablaba de la herencia del kirchnerismo y los juicios por corrupción que enfrenta Cristina Fernández. Legrand y Rinaldi discutían sobre el alcance de la justicia cuando intervino Lizy Tagliani.

"Creo que no nos debería preocupar la Argentina, nos deberían preocupar los argentinos", dijo.



Rinaldi no estuvo de acuerdo con la opinión de la humorista y la contradijo: "No, no. Nos preocupan… Hay una dirección, querido".

La cantante siguió hablando, pero Lizy inmediatamente la corrigió: "Querida, querida, querida. Hay una identidad de género", le dijo.

"Querida, querida, sí, mi amor", reconoció su error Rinaldi. La discusión no siguió, pero la tensión se percibía a través de la pantalla.