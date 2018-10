Tensión y chistes entre Ricardo Darín y Luis A. Carballo

Luis Alberto Carballo y Ricardo Darín protagonizaron un incómodo diálogo este jueves mientras el actor argentino era entrevistado desde un móvil. En cierto momento de la nota, el conductor de Algo contigo consultó al actor sobre el rol de su hijo (Chino Darín) en la película uruguaya La noche de los 12 años.

"¿Qué sentiste al ver esa película? ¿Estabas en conocimiento de lo que había pasado en en nuestro país en ese momento?", preguntó Carballo en referencia a la prisión política de los tupamaros que se recrea en el de Álvaro Brechner.

Pero al parecer, Darín no se tomó muy a gusto la pregunta. Hizo silencio, una mueca de sorpresa y dijo: "Soy un hombre grande. ¿Cómo no voy a tener conocimiento de lo que pasó en nuestros países en ese tiempo? No sé qué edad tenes...", respondió el actor.

Carballo le dijo 32 en clave en chiste y luego el diálogo volvió a la normalidad. "Estoy muy feliz con el esfuerzo que hicieron con la película", dijo sobre los actores de La noche de los 12 años. ​

La comunicación tampoco estuvo aceitada más adelante, cuando Carballo le preguntó a Darín si había seguido la misma dieta que su hijo para la preparación de su personaje como preso político.

"Perdoname si a veces no te puedo seguir en algunos chistes que hacés, pero tenemos algo de delay", respondió Darín desde el móvil.

Ricardo Darín está en Montevideo para la presentación en Uruguay de la película El amor menos pensado.