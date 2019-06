Tensión en entrevista de Petinatti a Guido Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos fue el invitado central de Malos pensamientos (Azul FM) en su ciclo de entrevistas a los precandidatos de cara a los comicios de este año. Aunque manejados con diplomacia de ambas partes, hubo varios tramos de alta tensión a lo largo del diálogo con Orlando Petinatti.

El primer momento tenso fue cuando Orlando Petinatti dio por sentado que Manini Ríos pertenecía a la logia de los Tenientes de Artigas.

Manini negó ser parte de esa agrupación. "Los uruguayos todos somos muy propensos a poner etiquetas. Siempre se dijo que en el Ejército había dos "bandos": estaban los masones por un lado y los antimasones se asociaba a los Tenientes de Artigas. Eso ya no corre más. A mí se me asocia porque saben que no soy masón, entonces dicen lo otro", dijo.

El conductor entonces lo consultó: "¿Puedo no creerle?" a lo que el excomandante del Ejército respondió: "Puede".

Más tarde, Petinatti hizo referencia a una afirmación que había formulado Manini en el contexto de unas inundaciones en el Norte uruguayo. En aquella oportunidad, declaró que a los afectados le "importaba un comino" el golpe de Estado del 1973.

Ahora, el conductor le preguntó si se refería a los desaparecidos y consultó: "¿Le importan un comino los desaparecidos?"

Luego de varias preguntas sobre el plan cóndor, el testimonio de José Gavazzo, Petinatti formuló una nueva pregunta referidas al tema militar y Manini Ríos respondió: "Me gustaría que preguntara de otras cosas. Me pregunta solo de las Fuerzas Armadas. Soy candidato de una fuerza política donde las FFAA son solo un pedacito del programa. Abarcamos mucho más que las FFAA".

En otro segmento, Petinatti lo consultó sobre la relación de Manini Ríos con la prensa. El candidato defendió la presencia en sus lista de Eduardo Radaelli, quien fuera acusado en el marco del caso Berríos.

En su respuesta reafirmó que el ministro Eduardo Bonomi fue "homicida".

A pesar de estos momentos álgidos, la entrevista se hizo en tono ameno. En el comienzo, Manini Ríos explicó que en su casa paterna del barrio Carrasco había "casi un zoológico" debido a que su padre era amante de los animales exóticos.

Contó que la familia tuvo una serpiente, águilas y hasta un leopardo. Al contar que tenía una foto de niño con un zorro, Petinatti le pedió si no la compartía en las redes sociales y así fue.