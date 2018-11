Tensa discusión entre Rocío Guirao Díaz y una cantante: "Tu pensamiento es machista"

Parecía una noche tranquila en PH: Podemos Hablar, el ciclo que comanda Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, hasta que un comentario de la cantante de la movida tropical, Dalila, provocó el enojo de la modelo Rocío Guirao Díaz . Luego de que la intérprete cuestionara a las mujeres que exponen sus cuerpos en las redes, Rocío brindó su opinión, dado que ella suele compartir muchas imágenes en Instagram.

"Hago fotos en ropa interior, que es para lo que me contratan porque soy modelo y me dedico a eso", explicó Guirao Díaz, ante lo que Dalila le respondió que hay "detallecitos que me parece que los tenés que cuidar por tu hijo". Si bien el intercambio casi culmina en ese momento, Rocío no se sintió cómoda con la observación de la cantante. "¿Pero yo a quién le hago mal? No termino de entender qué es lo que le molesta. ¿Vos decís que

está mal la mamá que se muestra?". Dalila no tardó en remarcar nuevamente su punto de vista: "Rocío es modelo y puede hacer con su cuerpo lo que le parezca. ¿Y los hijos cómo se crían? Pensando que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo y en lo que hace".

En ese instante, Rocío le marcó una contradicción a la cantante en relación a su look de esa noche. "¡Me lo dice con un escote que me da miedo! (...) A mí me parece que las mujeres tienen que hacer lo que las haga feliz con su cuerpo, mientras no le hagan mal a nadie. Los hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien. Así como yo trabajo con mi

cuerpo desde que soy muy chica, y mis hijos lo tienen naturalizado, claramente el día



"Una cosa es que sea tu carrera y otra cosa es que cuando tu hijo vaya al colegio, donde vivimos el bullying todo el tiempo (...) yo tengo hijos adolescentes y van los amigos a comer a mi casa y no me coparía que el amigo de mi hijo esté parando en un puesto de revistas mirando la cola de la madre del amigo", remarcó, desafiando así la paciencia de Guirao Díaz: "Ese es un pensamiento machista que no comparto ni en lo más mínimo, y

no me representa. Me parece que hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar en serio", concluyó la modelo.