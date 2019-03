¿Qué tenía el celular de Natacha Jaitt?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de ahora, los técnicos deberán determinar si esas imágenes permiten reconstruir cómo fueron las horas previas a la muerte de la modelo, ocurrido el 23 de febrero en un salón de eventós de Benavídez (Buenos Aires), si resultan de interés para el juez que investiga el abuso denunciado por Jaitt en enero pasado o si constituyen pruebas en la causa por la agresiones sexuales contra los futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente en la que Jaitt declaró como testigo.

Durante la apertura del teléfono realizada en la fiscalía de Violencia de Género de Tigre (Buenos Aires), los técnicos hicieron una copia de seguridad de todas las imágenes y de los videos encontrados en la memoria del celular.

Debido a que la clave de la tablet de la modelo fue cambiada, los peritos no lograron acceder a los archivos almacenados en ese dispositivo. La contraseña que habían aportado los hijos de la víctima no coincidió y los peritos no pudieron desbloquearla.