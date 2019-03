El teatro donde cayó Sergio Denis enfrentaría una millonaria demanda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El último parte médico de la salud de Sergio Denis da cuenta de un cuadro más delicado que en la jornada anterior y califica su estado como de "extrema gravedad".

El cantante se encuentra internado en el Hospital Padilla de Tucumán y acompañado por sus familiares. La novia del artista, Verónica Monti, ha lanzado duras críticas hacia la familia de Denis y prefirió quedarse en Buenos Aires, a la espera de "un milagro", según declaró.

El abogado Mauricio D´Alessandro visitó el programa Confrontados (Canal 9 de Buenos Aires) y negó la interna familiar.



"Sergio tiene una familia excepcional, está siempre acompañado de sus hermanos Carlos y Nora, Carlos toca un instrumento con él y Nora es su manager. Es muy raro que no estuviera Nora. Sus hijos están muy presentes. Incluso su hijo Federico hasta hace un año lo acompañaba en los shows, canta muy parecido a él", dijo el letrado.



En cuanto al accidente, D´Alessandro habló de cómo sería un juicio, en el caso que la familia decida comenzar un litigio legal contra el teatro, que es estatal: "Eso cubre una pensión si queda con alguna discapacidad y no puede volver a cantar, y cubre una suma resarcitoria por los daños, que son millonarios, es un juicio millonario", sostuvo.



En cuanto a las declaraciones del administrador del teatro, que aseguraba que iban a tapar la fosa con cemento, D´Alessandro aseguró: "Eso es casi una confesión de prueba, es alegar la propia torpeza", finalizó.



El teatro Mercedes Sosa de Tucumán fue clausurado por 24 horas tras el accidente por la Policía Federal mientras realizaban pericias técnicas sobre el escenario y el foso donde cayó Denis.



"Desde el 2014 han pasado 300 espectáculos y nadie me dijo nada. Un accidente es un accidente. Un mal movimiento es impredecible", dijo Raúl Armisén, director del teatro.