"Te veo particularmente indignada": El tenso cruce de Andrés Ojeda y Cecilia Bonino

Las redes sociales ardieron en los últimos días con una entrevista al dirigente Andrés Ojeda en el programa Algo que Decir (Teledoce). Muchos comentarios repararon en la tensión que tuvo lugar en el diálogo entre el político y la conductora Cecilia Bonino. El cruce subió la temperatura del programa hasta que en un momento el abogado penalista frenó a la comunicadora: "Te veo particularmente indignada", le dijo.

Todo comenzó al inicio del programa, al que también estaban invitados Maxi De la Cruz, Andrea Ghidone y Rodrigo Romano. Luego de dialogar con los otros tres invitados, Bonino se dirigió a Ojeda, quien también es el primer suplente de Laura Raffo para la próxima elección departamental. "El Frente Amplio lidera las encuestas por 17 puntos por decir lo menos, y en algunas por más. ¿Cómo vienen llevando esta campaña?", le lanzó como primera pregunta.

El diálogo inició con el pie izquierdo ya que automáticamente el abogado se quejó de que el resto de los invitados habían sido recibidos con una pregunta amigable y él no. "A todos preguntas simpáticas de “¿cómo están?, qué lindo todo” y a mí “pa!”, lamentó. "Vos sabés que tenés boleto ganador por todos lados", le contestó ella.

El tenso ida y vuelta recién comenzaba. Luego de que Ojeda expresara que a su parecer "las encuestas son una foto del momento", Bonino insistió: "Viene medio marcada esa diferencia (entre Raffo y los candidatos del Frente Amplio), no está cambiando mucho… La interna del Frente tiene movimientos, esto está medio estable". Ojeda restó importancia a las encuestas expresando que la campaña todavía no comenzó y Bonino cerró: "Si son remontables o no los 17 puntos lo vamos a ver el 27 (de setiembre, día de la elección)".

En otro tramo de la entrevista, el nivel de incomodidad en el estudio fue mayor. Bonino consultó a Ojeda sobre la salida de Ernesto Talvi de la política, y luego de las respuestas del dirigente, la conductora no quedaba de todo conforme. Fue así que lo interrumpió en varias oportunidades con distintas repreguntas, lo que le cayó muy mal al político."Si me dejás cerrar una te cuento", le dijo Ojeda en un momento para dar cuenta de su fastidio.

La situación se reiteró hasta que finalmente Ojeda frenó en seco a la conductora: "Te veo particularmente indignada", le dijo. Ella contestó: "No, no. No es indignada. Es preguntar porque he escuchado votantes de Talvi que dicen estar desilusionados. Porque además hay gente que dice que esto le hace mal a la política en general".

¡Mirá la transcripción del diálogo de la polémica!

—(Bonino) Evidentemente a Lacalle Pou le hubiera gustado que Talvi, su principal socio, se mantuviera firme… Tampoco le hace bien. Vos contaste en distintas notas que en las reuniones con Talvi no hubo reclamos. Es muy difícil imaginar para la gente que no hubo ningún reclamo luego de una decisión de este tipo tan difícil de comprender.

—(Ojeda) En la reunión que yo estuve, que éramos varios, no hubo reclamos. Hubo una charla humana que está comunicando una decisión de vida importante…



—(Bonino) Sí, pero también rompió un pacto con la gente que estaba ahí sentada. Evidentemente la promesa era otra. Está la decisión, la manera a través de la carta, que el presidente se entera de esta forma del principal socio de la coalición, y está el momento (por la campaña electoral).



—(Ojeda) El socio sigue estando: Ciudadanos sigue firme y sigue estando. El respaldo parlamentario sigue estando.



—(Bonino) Sin su líder.



—(Ojeda) No hay que explicarle a la gente qué es Ciudadanos porque ha logrado instalarse en poco tiempo. La charla del otro día fue de contenido humano con motivos…



—(Bonino) ¿No te parece que la gente necesita…



—(Ojeda) Si me dejás cerrar una te cuento. (risas)



—(Bonino) …la explicación de ese ser humano?



—(Ojeda) A eso quiero llegar. Si yo me calcé las canilleras el año pasado fue en gran parte por él. Pero detrás de él hay un proyecto y una idea que no cae. En cuanto a la manera, cualquier otra también le hubiera cabido la crítica…



—(Bonino) Mas o menos. Si no le avisó al presidente algún problema hubo. Sino le hubiera avisado el principal socio de la coalición.



—(Ojeda) Lo que vos avises de antemano en general tiende no aguantarse a hacerse público.



—(Bonino) Es el presidente.



—(Ojeda) Filtraciones hay todos los días. Era difícil tener garantías de que nadie lo iba a saber… La carta lo que le daba era la tranquilidad de que él lo hacía público.



—(Bonino) Bueno, pero el presidente… Y a ustedes que son los que sostienen Ciudadanos.



—(Ojeda) Hubiera sido difícil que no se supiera.



—(Bonino) Lo otro es ¿por qué tan poco tiempo' ¿Ernesto Talvi no sabía lo que es la política?, ¿un hombre inteligente y formado como él?



—(Ojeda) Te veo particularmente indignada.



—(Bonino) No, no. No es indignada. Es preguntar porque he escuchado votantes de Talvi que dicen estar desilusionados. Porque además hay gente que dice que esto le hace mal a la política en general.



—(Ojeda) Yo te cuento lo que nos dijo, que es muy similar a la carta. Él no tiene muchas discrepancias entre lo público y lo privado.