Polémica por Damas gratis en Paysandú: ¿"Se te ve la tanga" es un tema sexista?

La Semana de la Cerveza de Paysandú 2019 se viene con polémicas varias. Además de que su programación musical no se incluye a ninguna artista mujer, se ha generado un debate acerca de la contratación de la banda argentina de cumbia villera Damas gratis cuyo mayor hit es el tema Se te ve la tanga.

De acuerdo a lo informado por la periodista y cantante Sol Bauzá, una edila del Frente Amplio en Paysandú denunció "sexismo" en esa contratación.

En el programa Apuesta D10 (Radio Universal), Bauzá opinó en la misma línea que la legisladora departamental y se generó polémica. "Comparto cuestionar el contenido racista, xenófogo sexista presentado ante el público general. El discurso del arte se amplía y no siempre es poesía; no puede haber incitación al odio", dijo la periodista.

"¿No es demasiado cuestionar el contenido de una canción?", consultó Elsa Levrero. Y César Bianchi la apoyó: "No hay odio en Se te ve la tanga. Lo que hay es mal gusto. Pero si a alguien le gusta y la quiere bailar, ¿qué problema hay?", expresó.

Bauzá también fustigó que dentro de las 35 presentaciones musicales de la Semana de la Cerveza no hay ninguna artista mujer. "No encontraron mujeres, no había", fue la respuesta de la organización del evento, según Bauzá.