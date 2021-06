"Te extraño y te amo": la hija de Michael Jackson lo recuerda a 12 años de su muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este 25 de junio se cumplen 12 años de la muerte de Michael Jackson, quien falleció un día como hoy pero en 2009, de un paro cardiorrespiratorio producto de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, los calmantes que acostumbraba consumir.

El nombre del Rey del Pop se convirtió en tendencia en este aniversario de su partida, ya que alrededor del mundo millones de fanáticos lo siguen llorando, mietnras que tantos otros lo cancelaron por las acusaciones de abuso sexual infantil que lo persiguieron desde la década de 1990, y que ganaron mayor visibilidad con la salida del documental Leaving Neverland. Jackson cumpliría 63 años en agosto.

En esta fecha tan especial, su hija Paris Jackson acudió a sus redes sociales para recordarlo. La joven cantante compartió una serie de historias en su honor: un par de fotos de ellos juntos más un video en el que se la ve a ella, de niña, bailando junto a su hermano Michael Joseph y su padre. Con ese registro audiovisual escribió: "12 años. RIP. Te extraño y te amo papá".

"Creo que él siempre influirá en todo lo que hago de alguna manera, sea inconscientemente o de manera intencional", dijo Paris este año en una entrevista con el medio británico The Evening Standard. "Estaba rodeada de creatividad todo el tiempo, así que estoy segura de que aprendí un montón de lo que tengo de eso".



Michael Jackson es considerado el máximo ícono del pop y uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, tanto por su música y canto como por sus bailes, estética y videoclips. Integró la banda The Jackson 5 en la década de 1960 y desde los setenta desarrolló una exitosa carrera solista que tuvo su climax en 1982 con el lanzamiento del disco Thriller, que sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos.

Multipremiado, con un listado de hits impresionante y dos veces ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll, en 1993 fue acusado de abuso sexual infantil, pero el caso se resolvió con un acuerdo económico. En 2005 fue juzgado por nuevas acusaciones de abuso, y fue absuelto por la justicia. Su historial de denuncias fue reavivado en 2019 con un estremecedor documental centrado en Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran haber sido abusados por Jackson cuando eran niños.



El cantante murió en 2009 cuando se preparaba para volver a los escenarios con la gira This Is It. Su médico Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario, por administrarle una dosis letal de propofol; le dieron cuatro años de prisión y salió a los dos en libertad condicional.

Hasta 2020, Michael Jackson se mantenía como el artista fallecido mejor pago en el mundo, según un listado de Forbes que lideró de manera permanente desde que falleció.