Tabaré Rivero lapidario con No Te Va Gustar: "Esto es faltarle el respeto al público"

Los Alcides, el proyecto de música tropical que reúne a varios músicos provinientes del rock y cuyo vocalista es Emiliano Brancciari (líder de No Te Va Gustar), ha traido cola en las redes sociales desde su presentación informal este verano en Punta del Diablo.

Entre elogios y críticos, uno de los que cortó grueso con la idea fue el siempre frontal Tabaré Rivero. En su cuenta de Facebook, escribió un fuerte descargo de rechazo (o de repudio más bien) al cambio de frente del rock a la cumbia, por motivos de "éxito".

Además de Branccari, Los Alcides está integrado por Denis Ramos (NTVG), Pablo Coniberti (NTVG), Federico Blois (La Abuela Coca), Sebastián Prada (Don Nadie), Diego Cabano, Diego Verdier, Joaquín Canzani, entre otros.

Según han declarado, comenzó como una diversión para las fiestas de los músicos y ahora va tomando forma. Días atrás, hicieron una presentación al público en Punta del Diablo.

Lee la publicación entera de Rivero.

"Este tipo de actitudes son las que echan a perder no solo el rock, sino toda expresión artística. Bastardear la música (de cualquier estilo), o ya sea la danza, el teatro, la pintura, etc. parece ser la ignorancia (o la mala leche) de quienes no tienen ni idea de para qué se paran frente al público. Está muy de moda hacerle creer a la gente que todo arte es lo mismo y que no tiene ningún valor social. Que la sensibilidad de la gente se mide por la cantidad de 'èxitos', premios, o venta de entradas y que si no es 'divertido', entonces es un fracaso. esto es cagarse en Corium, Viglietti, Zitarrosa, Lazaroff, Sabalero, Darnauchans, (por nombrar solo algunos artistas en el área de la música popular), etc. etc.

Esto es una falta de respeto al público".