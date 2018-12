El susto de Miska Gargano con su hijo durante sus vacaciones en Bahamas

"Foto hecha por Mati en el hospital... lo que sufrimos y lloramos todos...

Uno se culpa... y piensa si haríamos cosas diferentes..si no íbamos a tomar el café,si nos íbamos para la piscina,porque deje que lo paseaba Thiaguito..un segundo que no los mirábamos.....muchas cosas se me cruzaban por la cabeza...fue un accidente y gracias a Dios Leo no necesitaba los puntos... Una experiencia fea que te hace aprender...", reflexionó Miska Gargano en su cuenta de Instagram.

La esposa del futbolista de Peñarol escribió este mensaje desde Nassau, Bahamas, donde toda su familia se encuentra de vacaciones. De hecho, Miska publicó varias fotos familiares con las aguas del Caribe como fondo. Sin embargo, el descanso se detuvo abruptamente con el accidente de su hijo menor que, para fortuna de la familia, no pasó a mayores.

El plantel de Peñarol, al igual que el resto de los equipos del fútbol uruguayo, fue licenciado hasta los primeros días de enero, para empezar los trabajos con miras a la temporada 2019. Por este motivo, Gargano y su familia decidieron escaparse al Caribe para tener un merecido descanso tras un intenso 2018, en el que el volante debió superar una complicada lesión en la rodilla.