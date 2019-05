El susto de la exnovia de Fort que estaba alojada en el hotel incendiado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La modelo, que tuvo pico de exposición en los medios argentinos cuando estuvo en pareja con Ricardo Fort, y formó parte del Bailando por un sueño, contó el domingo en Infama (América Tv) cómo fue la "desgracia con suerte" que vivió el fin de semana, durante el incendio del Grand Hotel de Punta del Este.

“Fue de terror. Todavía no caigo. Literalmente me salvó la vida Matías, mi pareja. Yo estaba totalmente dormida, no escuché el teléfono ni los golpes en la puerta de otros huéspedes y funcionarios del hotel, quienes empezaron a despertar a todos. Fue rápido: se llenó de humo el hotel por completo, humo tóxico...", indicó Mitdank.

Y detalló al ciclo argentino: "Nunca me había imaginado que sea así, prácticamente mi pareja me arrastró por las escaleras de emergencia. De los nervios y estar dormida no reaccionaba. Uno siempre dice que reaccionaría de tal manera, pero cuando te pasan estas cosas reaccionás como podés. Quedamos muy shockeados. Fuimos a buscar un finde de relax y terminó en una desgracia con suerte".

Más allá del susto, durante el incendio no hubo que lamentar heridos y los más de 130 huéspedes que estaban en el hotel fueron realojados en otros establecimientos.

A través de su cuenta en Instagram, Mitdank mostró unos videos del incendio en la planta superior del edificio, filmados desde el lugar donde fueron evacuados. Además, escribió en sus stories un mensaje, agradeciendo la preocupación de sus seguidores y enfatizando que fue un "susto tremendo, pero con suerte".

Miralo: