Susana Gimenéz se quejó de la tarifa de luz que le llegó

Uno de los temas que más preocupa en Argentima está relacionado a los "tarifazos" de luz, gas y agua. Todos servicios básicos que se vuelven muy difíciles de pagar, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sin embargo, no sólo los trabajadores "de a pie" sufren los aumentos. El golpe al bolsillo también lo están empezando a sentir sectores acomodados y los famosos son parte de ellos. Una de las que salió a contar su experiencia fue Susana Giménez.

La diva, que regresó el viernes a la tv rioplatense con un Especial desde Fuerte Apache con Carlos Tevez, siempre se declaró defensora del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, sintió y mucho el aumento de la luz.

La diva de los teléfonos se refirió a la situación del país y reveló la increíble cifra de su última factura de luz. “Creo que la gente la está pasando mal, no hace falta que alguien me lo diga. Lo veo. A mí el mes pasado me vino una factura de luz de 4.000 pesos (unos 130 dólares) y hoy me llegó una de 40 mil (más de 1.300 dólares). Y eso le pasa a mucha gente”, dijo en una entrevista a un diario de la vecina orilla.