Susana Giménez se vacunó en Punta del Este con la primera dosis de Pfizer

Susana Giménez se vacunó este sábado en el Campus de Maldonado. La diva argentina, que está radicada en Punta del Este desde mayo de 2020, llegó vacunatorio de la capital fernandina sobre las 16:30, vestida de negro y con un tapaboca al tono.

Dada la edad de la conductora, de 77 años, le correspondió la vacuna de Pfizer, de acuerdo a lo establecido por las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Giménez recibió este sábado la primera dosis.

Giménez acudió al vacunatorio acompañada de su hija Mercedes Sarrabayrouse y en la fila dialogó con los medios presentes.

"Me vacuno en Uruguay porque a Estados Unidos no puedo viajar. No hay aviones desde Uruguay y a mí me corresponde la Pfizer", dijo a los periodistas.

Contó que esta grabando en Montevideo escenas de la película Porno y helado y que se alegró cuando su pedido de agenda fue respondido satisfactoriamente por el MSP.

Valoró al país y a su presidente Luis Lacalle Pou. "Tienen un presidente fantástico. Es un país tranquilo", dijo. Consultada sobre si haría televisión en Uruguay, lo descartó por el momento. "Yo tengo contrato con Telefé y si Dios quiere, en junio empezaremos", respondió.

Se excusó de hablar de política y añadió que le encanta Uruguay y "piensa quedarse", al menos por un tiempo.

A la hora de la vacuna en el gimnasio del Campus, Susana se desprendió su blusa negra y quedó con el hombro y parte del escote al descubierto.

Una vez recibida la vacuna, Giménez fue conducida a un lugar más apartado para que el tiempo de espera 15 minutos que se indica ante cualquier eventualidad alérgica.

Sarrabayrouse había recibido la primera dosis de la vacuna de Sinovac el 14 de abril. Ella como su hija Lucía Celasco tienen iniciados los trámites de residencia en Uruguay. Patricio Giménez, hermano de la diva, también está radicado en el país.

El miércoles pasado y en diálogo con Radio Rivadavia, Susana Giménez aseguró que planea seguir viviendo en Punta del Este por un tiempo. La diva de la televisión argentina también criticó duramente al gobierno de su país encabezado por Alberto Fernández y dijo que por el momento no volvería a lo que llamó "Argenzuela".



Luego, tras ser consultada por su regreso a Argentina, la conductora opinó: “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”.

En esa misma entrevista, Giménez adelantó que iba a recibir la vacuna en Uruguay. "Iba a ir a Estados Unidos, pero no hay más aviones que salgan desde Uruguay”, contó.

Giménez arribó el 23 de mayo de 2020 a Uruguay luego de iniciar los trámites para la residencia. Obtuvo luego una cédula uruguaya y con ese documento pudo iniciar los trámites de agenda para la vacunación.