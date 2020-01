Susana Giménez reveló qué pasaría si le tiraran un cordero desde un helicóptero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Que hubiera pasado si el cordero arrojado desde un helicóptero a la piscina de la casa que Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi alquilaron en José Ignacio era en la de La Mary, de Susana Giménez?

Pues bien, a punto de abordar al avión que la trasladó a Mar del Plata, para encontrarse con Mirtha Legrand, la diva de los teléfonos se refirió al polémico episodio del cordero. Primero, se lo tomó con humor y comentó: "Hoy es el cumpleaños de Ricardo (Darín) y me dijo que iba a haber un elefente". Después, ya un poco más seria cuando empezaba los trámites de check in en el aeropuerto de la Laguna del Sauce agregó: "si me lo tiran a mí, me muero, me pareció una estupidez".

Un notero, mientras tanto, le comentó que esta práctica de arrojar corderos desde las alturas es mucho más común de lo que se piensa, sobre todo entre millonarios. Al respecto, la rubia contestó: "tengo la casa hace muchísimos año y no hago ésto".

Mirá el video completo de Farándula Show: