Susana Giménez se quedó sin personal en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando Susana Giménez regresó a Punta del Este luego de operarse el codo en Argentina, se enteró de que se había quedado sin empleados. Su cocinera Nancy debió someterse a una intervención quirúrgica y está de licencia; el casero Benancio, que es el marido de Nancy, también pidió licencia para asistir a su esposa, y el jardinero tiene una prisión preventiva por una denuncia de abuso sexual.

Por último, Tomasa, empleada doméstica, dejó la casa por diferencias con Patricio Giménez, hermano de Susana y amenaza con iniciar acciones legales.

Cuentan los íntimos que Susana no puede creer lo que está sucediendo porque todos los empleados son de confianza y trabajan en la casa desde hace diez años. Además, ella no sabe cocinar y tampoco se lleva bien con los quehaceres del hogar. Y, además, está en plena rehabilitación de su codo y tiene al menos para tres semanas más de sesiones de fisioterapia.

Hace unos días, Susana compartió un video donde intentaba pelar una cebolla, sin conseguirlo. Su hermano le dice entonces que lo mejor será pedir comida al delivery.

Según contaron en Intrusos, por América, Tomasa y el hermano de Susana, Patricio, tuvieron una fuerte discusión porque él le recriminó que no había levantado la ropa de su habitación. Rodrigo Lussich contó que Tomasa le dijo que siempre brinda "toda la atención, a pesar de que estaba trabajando enferma", con un pie inflamado, producto de una diabetes.

Los hechos sucedieron el pasado 4 de septiembre, mientras Susana estaba en Buenos Aires. Según Lussich, Tomasa relató que Patricio la maltrató. "Yo no había visto la ropa todavía y se lo dije. Lejos de escucharme, me dijo que Susana había dicho que tenía que atenderlo igual que a ella. Y se enojó porque no le pregunté qué quería comer, como hago siempre con Susana. Discutimos y me fui ese mismo día. Hacía diez años que trabajaba con la señora y me siento mal con lo sucedido pero en Uruguay los empleados domésticos tenemos nuestros deberes pero también nuestros derechos y no me voy a dejar basurear. Con mi abogado estamos analizando los pasos a seguir, pero será contra Patricio y no contra Susana", aclaró Tomasa.