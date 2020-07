Susana Giménez mostró reformas en La Mary y de fondo sonaba Malos pensamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Susana Giménez inició los trámites de residencia en Uruguay para poder viajar a su residencia de La Mary (Punta del Este) y transcurrir la cuarentena en Uruguay junto a su hermano Patricio y a su perros. A poco de llegar sufrió un accidente doméstico y se luxó uno de sus codos.

Ya casi repuesta, sin el yeso, la diva de los teléfonos compartió un video para mostrar cómo evoluciona y el estado de algunas reformas en La Mary.

En la publicación de Instagram se ve cómo sube a un carrito de golf mientras va contando: "Me sacaron el yeso por fin. No te puedo explicar cómo me duele. hago todos los días recuperación con el fisioterapeuta".

Pero más allá del testimonio, hubo un detalle que llamó la atención. En cierto momento, se escucha de fondo un fragmento de Malos pensamientos, el programa de Orlando Petinatti en Azul FM.

En concreto se oye la voz del propio Petinatti en la conducción, así que en La Mary, Susana entretiene sus tardes con Malos pensamientos.