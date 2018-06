Susana Giménez hundió a Marcelo Tinelli en un video que filtró por error

Susana Giménez se impuso en la votación telefónica por el "Martín Fierro de la gente" entregado el fin de semana pasado. Apenas subió al escenario, consultó sobre los porcentajes con los que había ganado frente a figuras como Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand o Jorge Lanata.

Si bien en el momento no trascendieron los números, ella lo consiguió los guarismos y los analizó con sus amigos en una conversación privada. Sin embargo, en cierto momento Susana transmitió parte de la charla como parte de una historia de Instagram.

"Marcelo Tinelli no es querido", se escucha decir a un hombre en el video. Y Giménez le responde: "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!", haciendo referencia a los porcentajes de la votación.

Si bien al poco tiempo Susana borró la publicación, varios usuarios la vieron, comentario y registraron.

Este jueves, la diva aclaró sus palabras en un evento en la ciudad de Rosario.

“De Tinelli no digo nada malo porque es el hombre más popular de un ciclo exitoso. Yo estaba con mi arquitecto que me felicitó y preguntó por los porcentajes de esa noche. Le empecé a contar, pero cada vez que toco ese teléfono de miércoles… hago algo espantoso”, se quejó.

No soy cibernética, no sabía que apretabas un coso que dice 'vivo'. Lo tenía en la mano hasta que me empezaron a sonar todos los teléfonos para avisarme", justificó.