Susana Giménez habló del supuesto romance de Emilio Disi con Iliana Calabró

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el magazine de América Pamela a la tarde - conducido por Pamela David - se dio a conocer un "enigmático" vinculado a un romance que habría tenido el fallecido actor Emilio Disi con una actriz con la que le habría sido infiel a su última pareja, Elvira Ferrer. "Ella me contó que Emilio se lo confesó seis meses antes de morir", reveló Carlos Monti, y luego Amalia Granata dio el nombre de la artista: "Es Iliana Calabró".

"Lo que estamos diciendo está chequeado, conversado y avalado con la propia viuda de Disi. Esto pasó hace 12 años, y por lo menos duró cinco años", añadieron en el ciclo, y el hijo del actor corroboró la información. "Me lo dijo mi padre, y creo que fue un poquito más que una canita al aire", contó Emiliano Parada en el programa de Moria Casán, Incorrectas.

Susana Giménez , quien trabajó con Disi durante años - el humorista incluso compartió sketchs con Calabró en su programa -, fue consultada sobre las versiones y, fiel a su estilo, respondió con espontaneidad en un móvil con Los ángeles de la mañana.



"Me quedé muda, no lo podía creer. Pero por respeto a un gran compañero no quiero opinar. A Emilio Disi lo amé, era tan compañero y tan genial. Él no está para defenderse. Ahora a esta altura que se largue esto, la verdad que no entiendo por qué", manifestó Susana, quien remarcó que no conoce "tan profundamente" a Elvira como para saber qué la condujo a hablar ahora. "No sé por qué lo habrá hecho, tendrá sus motivos. Él no está, no sabemos ni siquiera si es verdad o mentira", concluyó la diva.

Recordemos que la noticia fue inmediatamente desmentida por Iliana, quien se mostró muy enojada."Yo llevo 36 años en esta profesión. Nunca jamás jorobé a un abogado para nada, pero hasta acá llegó mi amor. Basta. Me cansé. Me cansé de que hablen de mí, de que se toque a mi familia. Acá supuestamente hay una historia en la cual hay dos protagonistas: uno muerto y otro vivo", expresó, y se mostró convencida de que detrás de los dichos "debe haber algo", pero no se explayó al respecto. "A la señora [por Elvira Ferrer] se la contaron cambiada", remarcó.