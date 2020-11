Susana Giménez habló sobre Diego Maradona: "Hizo todo lo posible para morirse"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del miércoles y desde su casa de Punta del Este, Susana Giménez ofreció una entrevista para Telefe Noticias donde contó sus primeras sensaciones tras la muerte de Diego Armando Maradona. "Me hubiera gustado tanto decirle cuánto lo quise. Era muy generoso, era divino y tenía gestos maravillosos", fue lo primero que dijo, notoriamente emocionada.



"Era un tipo muy importante en el mundo, mucho más que un presidente. Estoy muy triste. Creo que el mundo entero lo está llorando. Lo quise muchísimo, lo admiré como todos. Lo vamos a recordar siempre. Tengo fotos y filmaciones y tantas cosas de cuando vino a mi programa y yo fui al de él; tenemos muchas cosas en común", señaló la diva argentina.



Más adelanta, Giménez dijo que lo quiere recordar "gritando en la cancha y dando besos, al lado de esa mujer que lo amó con locura". "Es una pena que hayan terminado medio peleados, parece mentira", reflexionó sobre su conflictiva relación con Claudia Villafañe.



"A veces siento que todos somos culpables de no haberlo ayudado, pero tampoco se dejaba ayudar. Elijo quedarme con el Diego sonriente que estaba bien, era ocurrente, muy gracioso. Era un genio. Por eso fue tan triste verlo tan mal cuando no podía hablar o caminar y sufría tanto. Cuando lo vi el día de su cumpleaños en Gimnasia casi me muero. Es la última vez que lo vimos".

"Sé que todos tenemos que morirnos, pero era muy joven. Hizo todo lo posible para morirse. Los años pasan y dejó de ser el número uno en la cancha y eso lo debe haber llevado a esto, pero empezó antes, cuando era una liebre. A la única persona que no hay que perdonar es a quien le dio la droga por primera vez, no sé quién fue pero sucedió en Barcelona. A ese tipo algún día lo vamos a conocer para romperle la cara", concluyó.