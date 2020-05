Susana Giménez explicó desde Punta del Este por qué se fue de Argentina en plena cuarentena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un año marcado por repercusiones mediáticas, propias y también familiares, Susana Giménez fue nuevamente noticia cuando se supo que abandonó su casa para irse a Uruguay. A pesar de la cuarentena, que recomienda el aislamiento como medida de prevención contra la pandemia de coronavirus, la diva se cansó de su residencia capitalina y pidió los permisos que fueran necesarios al consulado. Finalmente, Cancillería la autorizó y hoy descansa en su chacra La Mary, de Punta del Este.

En diálogo con el medio Todo Noticias, Susana explicó por qué lo hizo: "Tengo casa acá, personal que pagar, tengo perros, estaba muy preocupada. Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo ".

Acompañada por su hermano Patricio, la conductora aclaró que no va salir por los catorce días de aislamiento obligatorio. "Por mí, me quedo tres meses. Soy una persona muy solitaria, nunca me aburro. Pero a mí los animales me pueden, cuando llegué no me dieron mucha pelota, casi me muero del corazón . Además, tenía que traerla a Rita, que me estaba destrozando la casa", explicó, refiriéndose a la cachorra que compró en un criadero, devolvió para que la "educaran" y volvió a recibir en su casa hace unos días.

Preocupada tanto por la pandemia como por sus consecuencias en Argentina, la estrella confesó que la verdadera luz de alerta se le encendió cuando el virus llegó a los barrios populares.



"Ahora le agarró a las villas, ese es el drama. Tendrían que haber cerrado todo porque se sabía que ahí iba a explotar. Cuando me enteré el caso de Ramona dije, 'Ojalá que pongan algo, que las cierren'. Pero hay gente que tiene que salir, porque si no trabaja no come. Es bastante entendible. Como el Gobierno no sabe bien qué hacer, decide dejar a la gente encerrada para que no se contagie. Si están enamorados de la cuarentena se tienen que desenamorar porque la gente está harta", disparó al respecto de la medida de cuarentena emitida por el presidente Alberto Fernández.